熱氣球來了！田寮月世界、愛河熱氣球試飛成功

想搭乘熱氣球俯瞰美景，現在不用出國，在高雄就能浪漫起飛！高市府觀光局分別於田寮月世界和愛河兩地，進行熱氣球繫留升空測試，經專業團隊評估完成試放，今（15）日局長周玲妏正式宣布，「愛河、月世界熱氣球試飛成功，未來來高雄搭乘熱氣球，不用出國也能彷彿一秒飛到土耳其卡帕多奇亞雲端、巴黎塞納河畔！」
記者陳美嘉／高雄報導
2021-09-15 19:40:20
觀光局表示，土耳其的卡帕多奇亞擁有奇幻地貌景觀，被稱為地球上最像月亮的地方，熱氣球飛行體驗更被列為不可錯過的行程，而高雄田寮月世界也有著相同奇特惡地地形，近日也通過成為國家第9座泥岩惡地地質公園。觀光局為此昨(14)日以高防疫規格、最高安全標準嘗試操作熱氣球，希望在田寮地區打造新國際觀光亮點，為當地帶來另一波商機。
觀光局進一步說明，熱氣球因有其先天條件限制，包含氣流、溫度、地形等，均需在最高安全標準及範圍內進行，昨色彩繽紛的繫留熱氣球成功在田寮月世界緩緩升空，從不同視角欣賞獨具特色的月世界泥岩特殊地景，有秒出國的浪漫體驗。
走過40個國家的旅遊美食部落客Evan昨到月世界剛好看到熱氣球測試，她興奮說，好希望能在月世界搭乘熱氣球，升空時看到媲美土耳其卡帕多奇亞的泥火山惡地景緻，「視覺震撼的體驗一定能解我出國的癮！」
除月世界熱氣球之外，為迎接雙十國慶、2022台灣燈會等國家級慶典，觀光局今（15）日也在有「高雄母親之河」美譽的愛河，進行熱氣球繫留試飛成功。
觀光局再次強調，熱氣球體驗預計將在高雄市疫情指揮中心的規範及許可，以最高防疫規格、最高安全標準、最專業操作人員等迎接各界旅客，同時搭配觀光局「高雄旅遊人潮警示燈號系統」適時進行人流管控，讓民眾在高雄有機會搭乘熱氣球。