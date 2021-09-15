瞄準5倍券龐大商機 新天地祭「好康券」加倍優惠搶客
瞄準5倍券激發的消費力，台中市新天地餐飲集團推出五倍券優惠方案，旗下梧棲創始店「一樓小吃區」單點料理、崇德旗艦店「樂食百匯」自助餐、「天地軒」台式海鮮料理、旱溪東區店「瀚熙軒」新台菜港式飲茶，聯合發行「新天地好康券」，凡持振興券5000元可換購新天地好康券10000元，讓消費者享受美食預算加碼翻倍，限量一千本，希望後疫時代在5倍券助攻下，拉抬下半年業績2~3成。
記者金武鳯/台中報導
2021-09-15 21:01:19
新天地餐飲集團品牌總監林國威表示，本土疫情自5月中急速升溫，隨即進入三級警戒，餐飲業一律禁止內用，只能外帶與外送造成生意急凍，根據經濟部統計處資料，今年6月餐飲業營業額年減39.9%，創下有史以來最大減幅。尤其以內用為主的大型宴會廳影響最鉅，6至9月份營業額年減近8成，許多區域型的中小型宴會廳業者不堪虧損，掀起一波歇業潮。
餐飲業苦撐待變，終於撐到疫情穩定，政府振興五倍券即將發放，各行各業無不積極備戰，希望靠這一波振興財拉平上半年虧損。林國威指出，去年7月份推出振興三倍券，餐飲業增加三成營收，不但終止連續5個月負成長，9至11月份更創下歷年同月新高。三倍券出現的報復性消費效應，讓餐飲業樂觀看待五倍券發放可望帶動的餐飲商機，好為乾涸已久的營收，注入救命甘泉。
不僅如此，由於振興五倍券使用期限至2022年4月30日，使用期長達近7個月，根據前兩次政府發放消費券經驗，民眾第一個月使用率超過8成，如何在五倍券發行首月搶得商機，又能綁定後續半年內創造2~3次回流消費效益，便成為業者設計優惠方案的關鍵，新天地餐飲集團為此推出「新天地好康券」，主打「5倍變10倍」，旗下四家餐廳共同發行，持振興券3000元可換購5000元好康券，5000元換購10000元好康券，消費預算立馬翻倍，手筆很大。
品牌總監林國威表示：優惠方案除了要有感之外，一定要簡單易懂，例如加倍數或加額度，才能在百家爭鳴的競爭中脫穎而出，吸引首次消費；此外，創造二次消費誘因也要足夠，才能驅動消費者在7個月內回店消費2~3次，創造五倍券最大化效益。