習近平談「雙減」：深化教育教學改革

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據報導，習近平13日到國家能源集團榆林化工有限公司，瞭解循環經濟煤炭綜合利用專案規劃建設運行情況，詢問煤化工深度發展有關情況。
習近平說，煤炭要按照綠色低碳的發展方向，對標實現「碳達峰、碳中和」目標任務，有序減量替代，推進煤炭消費轉型升級。要提高煤炭作為化工原料的綜合利用效能，把加強科技創新作為最緊迫任務，突破關鍵技術，積極發展煤基特種燃料、煤基生物可降解材料等。
習近平14日在綏德實驗中學則說，實現中華民族偉大復興，基礎在教育，要全面貫徹黨的教育方針，「厚植愛黨、愛國、愛人民、愛社會主義的情感，努力培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人」。
習近平也提到近來造成中國補教業大震盪的「雙減」政策理念。他說，要深化教育教學改革，強化學校教育主陣地作用，全面提高學校教學品質，真正把過重的學業負擔和校外培訓負擔減下來，辦好人民滿意的教育。
習近平此行還參觀了已故中共領導人毛澤東居住過的楊家溝革命舊址，強調中共的成功就在於堅持馬克思主義指導，「既解決現實問題，又解決戰略問題，準確判斷和把握形勢，制定切合實際的目標任務、政策策略」。他說，要從中國的實際出發，不斷推進「馬克思主義中國化、時代化」。
據報導，中共中央辦公廳主任丁薛祥、中國國務院副總理劉鶴、中共中央組織部長陳希、中國國家發展和改革委員會主任何立峰等人陪同習近平考察。
新華網指出，習近平2012年底上台以來，已3次考察陝西，共同點是每次都會前往學校。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1100915