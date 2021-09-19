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新北市圖邀「科學」賞月浪漫觀星　借書送中秋賞「閱」禮

▲新北市立圖書館蘆洲長安分館特推出免費的「賞月觀星」探索天文活動，在疫情下度過不一樣的中秋節。（圖／新北市立圖書館提供）
▲新北市立圖書館蘆洲長安分館特推出免費的「賞月觀星」探索天文活動，在疫情下度過不一樣的中秋節。（圖／新北市立圖書館提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-19 18:00:00

中秋節除了烤肉、吃月餅，還可以有不一樣的過節方式！為讓小朋友可以體驗不一樣的中秋節，新北市立圖書館蘆洲長安分館特推出免費的「賞月觀星」探索天文活動，在疫情下度過不一樣的中秋節，歡迎有興趣的小朋友報名參加。

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新北市立圖書館表示，以天文及自然科學為特色的蘆州長安分館，特推出「賞月觀星」線上天文營活動，線上教授中秋賞月攻略；除為大家介紹觀測月亮與星空的軟體與APP，並將教大家如何使用望遠鏡與觀測天象，揭開月亮的神秘面紗，增加天文知識之餘，同時讓傳統的賞月活動多了「科學味」。

新北市立圖書館指出，「賞月觀星」線上天文營共有2個梯次，第一梯次為9月18、25日及10月2日，第二梯次為10月16、23、30日，歡迎有興趣的小朋友報名參加，感受大自然的奧妙，一起放眼看月球；詳細的活動資訊及報名方式，請至新北市立圖書館的網站查詢。

另「植感圖書館」三重五常分館則推「中秋植感夯肉」閱讀活動，移轉疫情壓力，同時準備中秋賞「閱」禮，要送給到圖書館過中秋的讀者；9月17日起至9月30日止，只要借書便可換多肉盆栽DIY、肉乾，及抽王品「原燒O-NIKU」商品卡，歡迎大家中秋連假到圖書館「夯」肉、「賞」肉，另類烤肉過中秋。

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