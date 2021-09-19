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如何重新愛上自己的工作？專家曝「3步驟」：錢不是全部

▲工作倦怠該如何擺脫，難道一定要離職嗎？就有專家分享找回工作熱情的3個步驟，並指出薪水不是唯一考量依據。（示意圖／翻攝自upsplash）
▲工作倦怠該如何擺脫，難道一定要離職嗎？就有專家分享找回工作熱情的3個步驟，並指出薪水不是唯一考量依據。（示意圖／翻攝自upsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-19 13:00:00

上班族離職轉換跑道十分常見，阿里巴巴創辦人馬雲曾說過，離職原因不外乎兩種，「錢，沒給到位；心，委屈了」，但工作久了難免會遇到職業倦怠，也不是每次感到委屈就非要離職不可。就有專家分享「3步驟」找回對工作的熱情，讓你生活更幸福。

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根據《CNN》報導，耶魯大學心理學家和密西根大學的心理學教授在一份研究中指出，大部分的人都不喜歡自己的工作，總認為自己值得更好的待遇與更優渥的薪水。但事實上，你不可能每次一覺得「錢沒到位，心委屈了」就辭職，因為這樣你大概會頻繁地進出人力市場，適時地幫助自己找回對工作的熱情、修復倦怠感也是很重要的。而他們分享的3步驟如下：

1.列出一份清單

針對你的工作列出一份清單，第一個欄位是工作中所有你喜歡的事情，無分大小。第二個欄位是工作中所有你不喜歡的事情，一樣無分大小。第三個欄位則是工作中你想嘗試，但還沒機會去實踐的事情。

然後根據這份清單，設法刪掉第二欄位中被你列出的事項，努力去把第三欄位中的事項落實在工作上，每達成一個目標，就把清單中的項目劃掉。如此一來，你就可以替自己的工作額外創造出成就感。事實上，當你在整理清單的過程中，只要發揮足夠的想像力，這行為本身就已經可以帶來快樂。

▲做筆記。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲對於你的工作列出一份清單，可以幫助修復職業倦怠。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
2.與同事多聯絡

多與同事互動，想辦法去了解同事在工作上是否有什麼需要幫助的，或者只是單純分享一些生活趣事。如果你和同事們相處愉快，即便工作本身讓你不滿意，你也可以告訴自己至少這項任務是和一群你喜歡的夥伴共同完成的。

3.重新定義你的工作

喜歡自己工作的人，通常關鍵在如何於認知上重新定義它。比如說研究中以一位醫院的清潔人員為例，他之所以熱愛工作，是因為他不把自己看成單純的清潔人員，而是把自己當作醫院的大使。他認為自己滿足病患的瑣碎要求，對於病患恢復健康有莫大的幫助，且他經常主動向醫護人員分享自己的發現，他相信自己的工作充滿意義，在醫院的整體框架中扮演一個不可或缺的角色，因此他每天上班都很快樂。

有時候我們難免會進行一些機械性的工作，但要隨時提醒自己，這份工作肯定對某些人有帶來正面的影響，換個角度去看事情，就可以在工作困難時給你帶來力量。（編輯：倪浩軒）

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