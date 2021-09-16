3縣市高溫警訊！留意午後大雨　電母颱風恐中秋生成

中央氣象局指出，今（16）日多數地區仍以多雲到晴的天氣為主，中午過後各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。目前天氣晴朗，氣象局針對3縣市發布高溫警訊，彰化、南投為橙色警戒，有連續出現36度高溫的機率，雲林則是黃色警戒，最高溫也有機會來到36度。此外，第15號颱風「電母」可能在中秋生成，不過不會影嚮台灣天氣。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-16 08:16:00｜2021-09-16 08:16:38
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(16日)晨4時紅外線雲圖顯示，輕颱「璨樹」仍在東海打轉徘徊；中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，明、後（17、18日）兩天將侵襲日本西部，逐漸「變性」。最新(15日20時)各國模式模擬顯示，下週（19）日起南海有「熱帶低壓」或「颱風」發展，各國模擬結果雖不完全一致，但都距離台灣很遠、且又朝中南半島前進，不致影響「中秋」連假的天氣。
吳德榮說，昨天最高溫在中部的彰化市有37.4度，其他地區高溫：北部（桃園蘆竹區）35.4度，南部（台南下營區）36.1度，東部（花蓮光復鄉）35.8度。今晨西部局部地區有對流雲消長，帶來小範圍局部陣雨及雷雨。
吳德榮指出，最新(15日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明（16、17日）兩天各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢及劇烈天氣；清晨西南風與陸風輻合，西半部亦有局部陣雨或雷雨的機率。今日各地氣溫：北部22至35度，中部23至36度；南部23至36度，東部22至36度。週六（18日）各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有對流發展，仍應注意較大雨勢。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週（19）日至週三（22日）太平洋高壓增強，各地晴朗、白天炎熱，最高氣溫達36度以上；天氣穩定，只有山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，影響很小。