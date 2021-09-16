遭港府質疑收受外國勢力捐款 香港記者協會駁斥

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鄧炳強的指控遭到記協主席陳朗昇和香港資深媒體工作者區家麟駁斥，首先，記協到校園都是受學校老師邀請，教育局10多年前的大製作「通識科」，要求中學生認識時事，日日剪報，記協只是配合，不叫政治化；再者，記協的錢從何來，行家眾所周知，也很公開，並反問鄧炳強，警察福利基金與警察子女教育信托基金，警察是公僕，身為公務員又是敏感部門，卻收受捐款，又不肯公開帳目，是不是也有問題？七警暗角打人事件，定罪的警察也得到很多人捐款支援，如此支持罪犯，是否也應公開捐款人資料？
至於鄧炳強所說的政治不中立，陳朗昇強調，關於黎智英一案，其實記協有發出聲明，此案法官亦已判決黎智英無罪，只是律政司要上訴；多年來，記協也曾多次發聲明，聲援採訪中遇襲的TVB記者、大公報記者。
陳朗昇並指出，鄧炳強叫記協公開會員資料、財務資料，來還自己清白，但不懂何時香港的組織變成必須自證無罪，而去學校演講，又為何是需要澄清的「罪名」，叫人公開會員資料及就職機構，難道就不構成教唆他人違反私隱條例？
陳朗昇表示，記協沒有違反國安法或是香港的任何一項法律，因此不擔心會被迫解散，即使如今的香港局勢，團體是否解散已不是自己可以決定，但會堅持新聞自由直最後一刻。