最搭烤肉的超商飲料霸主？內行秒拿「3款」：百搭又解膩
台灣不僅手搖飲料店林立，超商、超市的飲品種類也十分多元。近日，一名網友在PTT女孩版提問「最搭烤肉的超商飲料霸主」是誰？貼文曝光引發熱議，內行人瘋喊「3款」，認為不僅搭配烤肉最適合，更可以解膩。
編輯中心/綜合報導
2021-09-16 09:24:23
原PO表示，今年因為疫情影響無法在外烤肉，家裡早就準備好大尺寸的電烤盤，免生火又好清理，準備跟家人在客廳自己開一桌，想中場休息就關火去看電視，餓了再回來。而除了肉片、大量蝦子、蛤蠣之外，飲料也是不可或缺的重點。
他接著說「鑒於前面幾年買手搖怕喝不夠還要重新排隊，當天人多到排得天荒地老，都會失心瘋買太多，後來我們家配烤肉喝的飲料都直接樓下超商買，沒喝完的放冰箱兩天也不怕變質，讚讚！」最後好奇詢問廣大鄉民「大家配烤肉的飲料都準備什麼呢？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「可爾必思氣泡飲料」、「無糖茶或汽水」、「可樂」、「汽水烤肉爽搭＋無糖麥茶飽了後解膩，再來就是台啤了」、「烏梅汁、多多氣泡水」、「開喜烏龍茶」、「梅子綠茶」。
對此，呼聲最高的3款為無糖綠茶、黑松沙士和蘋果西打，不僅百搭又解膩，「沙士，無糖綠茶」、「各種無糖茶」、「沙士啊」、「必備蘋果西打」。（編輯：賴詠璿）
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