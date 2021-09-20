李明川太嗨！未脫口罩跳進泳池　狼狽模樣遭認出

儘管三級緊戒已經解除一陣子，

各行各業逐步恢復正常上班，

不過許多人仍擔心疫情再起，口罩也無法拿下來，在這悶熱的夏天，實在令人難耐。

國民造型師李明川就趁著泳池開放，到社區游泳池消暑解悶，未料他疑似因為太過興奮，忘記摘下口罩就跳下水，讓他一臉尷尬。

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李明川因爲皮膚太白，所以比較害羞，習慣在游泳前，先在更衣室戴好口罩、泳帽和蛙鏡，全副武裝遮好遮滿，沒想到李明川一看到泳池太興奮，忘記先把口罩摘下就跳進水裡，馬上被水嗆到，上岸後只能戴著溼答答的口罩，也不能拿下來，狼狽的他原以為不會被認出，但此時救生員卻對他說：「李先生，剛剛還好嗎？」李明川尷尬不已，內心直喊：「真的太丟臉了！」趕緊故作鎮定火速上樓。

▲李明川因爲皮膚太白，所以比較害羞。（圖／李明川臉書）

疫期期間不少網友私訊詢問李明川大師，如何戴著口罩也能展現魅力，他透露重點是「臥蠶」，他在YouTube頻道《物物貝勾勾》上公開「口罩減齡大眼術」祕訣，示範近來很夯的「眼瞼下至妝」，也開玩笑說：「臥蠶跟眼袋有什麼不一樣？就是少女跟熟女的差別啦！」除了在眼睛下方製造光澤，上眼影時要特別著重「bling bling」感，讓眼睛有放大效果，也更有女人味。李明川提醒：「下眼線切忌用黑色眼線筆，會變成老妹！」建議使用咖啡色系或帶有光澤的眼線筆，而眼部的保濕也很重要：「如眼周乾，妝上不去，怎麼樣都不會變漂亮。」