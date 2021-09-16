小朋友尿急驚見超大貓貓　網笑：廁所裡的花子！

廁所中的小驚喜！日本網友家養有多隻巨貓，生活中所有角落都能看到牠們身影，這天推主3歲的兒子想上廁所，推開門後發現有隻白貓慵懶的躺在上頭，面對尿急的小朋友牠從容地磨蹭撒嬌：「想用馬桶的話要先摸摸我喔～」。

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▲家裡養了非常多隻大貓咪，把床都佔滿了呢！（圖／Twitter帳號：FakeYashu）

× ▲家裡養了非常多隻大貓咪，把床都佔滿了呢！（圖／Twitter帳號：FakeYashu）

推主家是一個大家庭，共育有4名1歲到9歲為範圍的小小孩，可想而知每天吵吵鬧鬧、多麼忙碌，好在她還有貓幫手協助，意外地這四隻貓咪都非常喜愛小孩，主動分擔了陪伴孩子們玩耍、睡覺的責任，而較大的孩子有時也反過來照顧貓褓姆們，當觀察到牠們想喝水時便主動打開廁所門，讓貓自行去感應水龍頭取水飲用，雙方都非常有愛！

▲小朋友正在觀察貓咪喝水！（圖／Twitter帳號：FakeYashu）

× ▲小朋友正在觀察貓咪喝水！（圖／Twitter帳號：FakeYashu）

這天推主3歲的兒子尿急，衝進廁所打開門卻看到大白貓「Toyo（トヨ）」躺在馬桶蓋上，看來是喝完水後就直接睡在裡面，小朋友努力地引誘Toyo下來，但貓咪太大隻他也抱不動，心裡越來越急，Toyo卻反而悠閒自在的跟他撒嬌，彷彿在說：「要先摸我才能解鎖馬桶使用權喔～」。

▲打開門看到一隻大貓躺在馬桶蓋上！（圖／Twitter帳號：FakeYashu）

× ▲打開門看到一隻大貓躺在馬桶蓋上！（圖／Twitter帳號：FakeYashu）

▲Toyo：按摩舒服了我就會下去的～（圖／Twitter帳號：FakeYashu）

× ▲Toyo：按摩舒服了我就會下去的～（圖／Twitter帳號：FakeYashu）

如此可愛的一幕在網路上迅速發酵，網友紛紛對貼文按讚、留言：「小孩和貓咪都太可愛了！」、「牠是廁所裡的花子嗎XD」、「這個廁所好吸引人，每個小時都想去一次！」、「拍攝者快救！小朋友要忍不住了！」。

（編輯：李惠婷）