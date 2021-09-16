波士頓市長初選　台裔吳弭脫穎而出

美國麻薩諸塞州波士頓市市長初選結果揭曉，由2位皆是少數族裔的女性市議員，吳弭(Michelle Wu)和喬治(Annissa Essaibi George)勝出，將在今年11月的決選中一較高下，無論最終由誰勝選，都將終結波士頓200年來皆由白人男性擔任市長的傳統。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-16 11:14:09｜2021-09-16 11:38:30
綜合外媒報導，波士頓市15日舉行市長初選，5位主要候選人中就有4人是女性，其中，36歲的台裔美國人吳弭獲得3萬5888張票，以33.4%的得票率高居第一，而47歲的阿拉伯-波蘭裔美國人喬治則獲得2萬4186張票，以22.5%的得票率位居第二，2人將在今年11月2日的選舉中一決勝負。
值得注意的是，吳弭的雙親均為台灣移民，吳弭本人在芝加哥出生，後來移居波士頓，畢業於哈佛大學法學院，曾是聯邦參議員沃倫(Elizabeth Warren)的競選團隊成員，2013年首度競選波士頓市議員，成為當地第2位亞裔市議員。
後來，吳弭更於2016年成為波士頓市議會106年以來，第1位亞裔議長，以及第3位女性議長。
《美國之音》指出，在這次角逐波士頓市長的選舉中，雖然吳弭和喬治都來自民主黨，但以政見來看，吳弭偏向進步派，以平抑房租、應對氣候變遷、提供免費大眾運輸服務等，獲得較多年輕選民的支持；對喬治走的則是溫和保守路線，政策主張偏重穩妥。