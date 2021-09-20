乾旱、寒害夾擊！咖啡豆價格飆　巴西農推「咖啡幣」自救

每天早晨來一杯咖啡醒腦，已經不少現代人生活不可或缺的「儀式」之一。不過世界最大的咖啡產地巴西，在今年7月時發生了將近30年以來最大寒流，全國近2成咖啡田受害慘重，不僅影響了咖啡生產，也讓咖啡豆價格飆升。當地咖啡生產公司和業者為了自救，推出了全球第一款由咖啡期貨支持的加密貨幣「咖啡幣」，不僅能即時反應咖啡豆市場價格，收益也會拿來援助當地咖啡農。近期因為咖啡期貨價格不斷上漲，也讓投資咖啡幣的人越來越多。





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巴西6月碰上了90年來最嚴重旱災，對當地農業造成嚴重影響，7月中旬還碰上了1994年以來最強寒流，多達20萬公頃咖啡田損壞，雪上加霜的是，南部和東南部7月底又迎來極端寒流，不僅多達13座城市都降下大雪，少數地區則出現罕見冰雹。一個月內出現兩波寒流，毀滅性寒害也重挫農民生計，根據當局統計，巴西咖啡產量2021年下降約16%，導致國際咖啡豆價格飆升，其中阿拉比卡咖啡豆的期貨價一度飆到每磅2.15美元（約新台幣60元），是近7年最高。





為了減少對咖啡產業的影響，巴西最著名的咖啡合作社Minasul與開發商，在今年7月聯合推出了全球第一款由咖啡期貨支持的虛擬貨幣「咖啡幣」，一枚咖啡幣等同於一公斤咖啡豆，而咖啡幣的價值由美國洲際交易所（Intercontinental Exchange Inc）的咖啡期貨價格所調整，另外也會受到對咖啡幣投資者的需求影響。





咖啡幣交易產生的獲益，會用來幫助收入銳減的巴西咖啡農民。他們能夠利用咖啡幣，來滿足日常生活所需，除了購買化肥、農具，甚至連非農業產品，像是車子和食品都能購買。隨著合作社不斷的進行加密貨幣的項目，農民未來將能夠在手機中直接進行咖啡豆的交易，不只能夠大大提升咖啡農的利潤以及生活品質，同時也為產業帶來良性循環。





Minasul組織代表阿爾畢納奇（Luis Albinati）表示，「咖啡幣讓我們獲得了寶貴的資金，希望未來能進一步擴展用途，甚至靠貨幣收入來讓大家能買機具。」





不同於比特幣或是狗狗幣等其他加密貨幣，容易因投資者以及「名人推特」的影響，造成價格波動，咖啡幣有具體的落地應用以及實體支撐，波動性較小，有足夠的穩定性，以降低投資者的風險。





近來因咖啡產量銳減，貨幣價格上漲，咖啡幣在推出一個月之後，咖啡幣的價格飆漲35%，投資者也不斷增加。儘管巴西正值寒冬，咖啡產地碰上嚴峻寒害，但同時也讓這項新型投資迎來春天。



