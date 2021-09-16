「大里歡樂GO」中秋市集 最強玉兔親子爭霸賽超吸睛
歡慶中秋節，臺中市大里中興商圈將於18 日，在達明廣場舉辦「大里歡樂 GO 最強玉兔親子爭霸賽」暨市集活動，邀請商圈特色店家擺攤辦市集外，大里中興商圈更設立了重重關卡，由8組親子玉兔隊闖關挑戰，爭取年度最強玉兔親子檔大獎，好吃好逛又好玩，歡迎逗陣來去迺街！
記者金武鳯/台中報導
2021-09-16 11:46:14
大里中興商圈即將登場的中秋市集活動，既有刺激有趣的玉兔親子爭霸賽，還邀請商圈特色店家擺攤，透過琳瑯滿目市集方式，讓店家能夠更直接的接觸消費者，增加業者曝光度。另新世代清新吉他樂團「吉他樂事」，也將帶來輕快的歌曲娛樂大家。商圈更祭出買越多送越多抽獎券，購買市集券即可消費可享9 折優惠外，還有機會抽到 46 吋液晶電視等豐富獎項，希望能利誘民眾上門消費。
活動重頭戲之一，最強玉兔親子爭霸賽，將有8組親子檔參與角逐，親子們必須同心協力通過重重關卡，爭取最後勝利。第一名優勝親子檔可獲獎金二千元及文旦柚禮盒，第二、三名則分別有獎金可拿。
大里商圈主委康惠祈表示，大里中興商圈因應疫情消費型態改變，已進行數位轉型，商圈官方 LINE@於日前上線，只要加入好友，即可在線上購入商圈優質商品，不僅有餐飲、服飾、零售業，美容產業也參與其中，透過線上購物、預約服務，只要在家動動手指頭 就能夠享受到大里商圈優質商品。活動當日加入大里中興商圈 LINE@會員，並出示兌換畫面，即可獲得杙仔精美小禮物喔！
康惠祈表示，18日登場的中秋主題市集活動，希望刺激消費帶動商圈商機外，在疫情逐漸穩定之際，民眾也該走出家門透透氣，在遵守防疫規範的限制下， 藉由迺街、聽音樂和吃美食等活動緩解情緒，增進商圈與鄰里間的互動，讓大家早日回歸正常生活。