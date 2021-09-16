中國駐英大使被禁入國會　中方反應升級

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尤文澤聲稱，英國議會少數議員在「毫無事實根據的」情況下，「惡意散播涉疆謊言和虛假信息」，英方藉口涉疆問題單方面制裁中方人員和機構，中國（對英國國會議員）實施的反制措施，完全是「維護國家主權和尊嚴的正義之舉，合理、合法」。
他又說，中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。中國敦促英國議會立即糾正「錯誤做法」，多做有利於中英雙邊關係健康發展的實事。
中國3月間宣布制裁英國10名個人及4所機構，理由是相關個人與機構散布關於新疆人權侵害事件的「虛假訊息」。其中包括前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、英國國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、甘尼（Nus Ghani）、勞頓（Tim Loughton）、歐布萊恩（Neil O'Brien）等力主就新疆議題對中國發起制裁的保守黨員。
鄭澤光原定15日出席英國國會跨黨派中國小組（All Party Parliamentary China Group）及中英貿易協會（China–Britain Business Council）在國會大廈舉行的招待會。但因上述議員強力反對，不願言論自由殿堂成為集權政府發聲平台，英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）及上議院議長麥福男爵（McFall of Alcluith）14日宣布，禁止鄭澤光進入國會大廈。
中國駐英國大使館稍早發布新聞稿，聲稱英國國會這一舉動是「短視、魯莽、懦夫之舉，我們予以鄙視和強烈譴責」。（編輯：翟思嘉）1100916