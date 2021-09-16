澳洲建核動力潛艦隊　紐西蘭水域不打算允許駛入

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路透社提到，澳洲與美英組成戰略聯盟後，將謀求發展具有8艘核動力潛艦的艦隊。
澳洲原本委託法國海軍船舶集團（Naval Group）建造12艘最先進的攻擊級（Attack Class）潛艦，如今毀約後，法國政府稱此決定「令人遺憾」，海軍船舶集團也表達「失望」之意。
此外，莫里森也宣布，澳洲將首度採購美國長程戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈，以加強軍事防衛力量來抗衡中國在印太地區與日俱增的影響力。
他說：「我們將提升長程打擊能力，包括將部署在澳洲皇家海軍『胡巴特號』（Hobart）驅逐艦上的戰斧巡弋飛彈，以及替皇家澳洲空軍擴大射程的聯合空對地遠射飛彈。」
阿爾登說，莫里森已知會她有關澳洲規劃在美英協助下發展核動力潛艦一事。
阿爾登形容這項協議「主要圍繞在技術和防禦硬體」，淡化了此事對紐西蘭、美國、英國、澳洲、加拿大所組成「五眼聯盟」（Five Eyes）的影響。她在聲明中表示，這項安排不會改變紐西蘭與其他4國的安全和情報關係。
但她也表示，紐西蘭會維持1985年以來禁止核動力船艦進入所屬水域的規定，意味著紐西蘭不會允許澳洲正在發展的這支重要艦隊駛近。
紐西蘭在法國於太平洋執行核子試驗後實施這項禁令，導致美國海軍船艦逾30年間都不得駛入紐西蘭港口。
直到2016年底，美國驅逐艦「桑遜號」（USS Sampson）才在紐西蘭時任總理凱伊（John Key）特別許可下到訪；凱伊當時說，他「100%確信」桑遜號不是核動力驅動，也未裝載核武器。美國官方政策一向是不證實也不否認所屬船艦是否使用核動力。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1100916