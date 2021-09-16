莆田新冠本土已129例！12歲以下佔57人 兒童防疫成焦點
中國16日通報新增49例新冠本地病例，48例都來自福建省，中國家衞健委專家判斷，目前福建莆田疫情形勢嚴峻，存在外溢風險。而在福建這波疫情中，不少確診者都是12歲以下，也讓孩童的防疫問題成為焦點。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-16 13:01:34
綜合《澎湃新聞》等中媒報導，福建莆田市16日召開疫情防控記者會，介紹當地疫情最新情況，由於Delta病毒傳播力強，短短6天時間就造成福建逾200人染疫，光莆田就已累積129例本土，其中12歲以下的就有57人，涉疫學校包括4間幼稚園、5間小學和1間中學。
有當地醫生接受訪問時表示，福建本波疫情帶來一個很明確的訊息，就是新冠病毒可以感染所有年齡層的群體，尤其12歲以下的兒童尚未有疫苗覆蓋率，等於直接暴露在感染風險下，建議政府應盡快把兒童接種疫苗也納入議程，福建各級學校也已展開核酸普篩。
按照中國的國家疫情防控規定，患者收治期間不允許陪護，如患者大人和小孩均是陽性病例，醫院會盡量安排在同一間病房。
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