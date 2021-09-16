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新人到職1個月就炸喜帖！過來人反曝「1優勢」：你賺到

▲新人到職1個月就炸喜帖，讓原PO相當苦惱。 (示意圖／取自pixabay)
▲新人到職1個月就炸喜帖，讓原PO相當苦惱。 (示意圖／取自pixabay)

編輯中心/綜合報導

2021-09-16 14:52:41

新人在舉辦婚禮前，都會邀請親朋好友前來參加，而喜帖會受到交情影響來決定是否寄送，禮金行情也因人而異。不過，今（16）日一名網友在PTT八卦版提到，遇到公司有新人到職1個月就炸喜帖，不禁直呼「是怎樣？」貼文曝光引發熱議，卻有老鳥提出「1優勢」認為其實賺到。

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原PO表示「部門有一個新人，八月初才到職，結果今天就發喜帖給大家，說下個月底要結婚」，他其實和該同事還沒有到很熟識，不禁傻眼直嚷「根本黑人問號啊啊啊？這種人是怎樣？」

▲新人到職1個月就炸喜帖，有老鳥卻提出「1優勢」認為其實賺到。（圖／翻攝自PTT）
▲新人到職1個月就炸喜帖，有老鳥卻提出「1優勢」認為其實賺到。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發熱烈討論，大多網友認為「可以學他不要臉阿，直接當沒看到」、「他可以炸你可以不去阿」、「不要去啊，又不熟，你去他還不知道你誰」、「你可以包600帶全家去吃啊」、「分享喜悅而已，炸你可以不去啊，他是有差？」「老屁股同事做快十年炸我，我也不去啊」、「不用理他，說不定馬上就閃人了」、「不用參加配合吧」、「就當沒看到啊」、「你回計畫這個月也要結，不如不用互包」。

不過，也有部分網友表示，若真的不得已必須參加，因為和對方還不算熟，紅包金額其實負擔較小，「這個賺耶，不熟根本不用包太多」、「怎麼想都你賺阿」、「大家一起包啊」。（編輯：賴詠璿）

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