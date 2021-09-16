特企／天母核心名師築藝「原禾賦」心家居生活珍席倒數

您待在家的時間也變多了嗎？全球疫情降溫趨緩，人與人的距離與生活節奏，近兩年重新翻轉蛻變，「心居家模式」成為我們生活中最重要的課題。如何在緊湊的城市中找到喘息的空間？怎麼在有限的範圍內，找到自然與喧囂間的平衡，讓我們一起放大居家生活的可能性。沿著台北最美的綠廊帶，走進百年來清雅如初，瀰漫著異國風情的使館特區「天母」。擁北市中稀有高綠覆環境、低密度宜居生活氛圍，揉和綠地、時尚潮流、文化薈萃，集一切美好於大成，吸引如「美國在台協會」等外交使館與國際使節代代傳承，定居百年。吹醒城市人心中，最純粹的綠活風。





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稀有天母綠核心，名師築藝原創建築「原禾賦」由國際豪宅御用陳傳宗建築師，攜手原禾開發與朋記建設強強打造。甫公開即在區域內造成話題，與賦盈廣告協力以精準完善的產品定位創造佳績，轉眼銷售成數已達8成，席次邁向倒數，炙手可熱。「原禾賦」位處芝山巖旁離塵不離城，「原禾賦」擁有渾然天成的防疫屏障。鄰近德行東路與忠誠路百貨商圈，繁華很近，綠意更多。天生氣質的地段能量與細緻規劃，讓建築回歸於生活的初心，回歸於居住的本質。





除了選地獨具慧眼，在原禾建築悉心規畫下，「原禾賦」的坪數格局定位與室內建材也將永續久居視為目標，格局寬裕不擁擠，尺度動線為居家生活量身配置，開放式中島廚房、溫馨起居空間，好採光配上天母綠景觀，凝聚一家大小更溫情。建材戶戶標配「VAF專利正負壓淨流系統」，醫療級空氣淨化系統，為居家生活24小時管控空氣品質。除建材規劃深獲在地天母人喜愛外，「原禾賦」更力聘國際認證第三方機構SGS為永續建築做背書，站在客觀立場核驗申請「SGS建物生產履歷」嚴格把關建築品質。選擇有保障的建築，承諾最幸福的家。



