岸信夫接受CNN專訪　稱台灣與日本息息相關

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他說：「面對中國在尖閣諸島與東海其他地區的行動…我們必須證明日本政府決意捍衛我們的領土，將出動比中國還多的日本海上保安廳軍艦。」他又說：「日本與其他國家沒有關於尖閣諸島的領土糾紛。」
CNN報導，尖閣諸島議題牽動到日中關係另一個可能爆發的衝突點。
日本最西部的島嶼，位於一連串日本領地的尾段，與中國海岸平行，可延伸到九州以南約1125公里處，包含沖繩軍事中心、石垣島以及與那國島。而人口不到2000人的與那國島，與台灣相距僅110公里。
日本7月公布2021年版防衛白皮書時，以最強硬措詞提及台灣，稱「台灣周圍局勢的穩定，對日本安全保障相當重要」。
岸信夫當時說，應抱持「危機意識」，隨時關注台灣局勢。
他接受CNN專訪時進一步闡述這個論點。他說：「台灣發生的事與日本直接相關。」他指出，台灣位於日本的「能源命脈」上。他說：「日本使用的能源，有90%是從台灣周圍地區進口」。
岸信夫說：「台灣會發生的事，可能將成為日本的問題，因此，日本必須對採取措施因應這種局勢。」同時，他強調應透過對話而非暴力緩解緊張。
不過，日本不只是口頭說說，也在加強軍事防禦，在與那國島部署飛彈與軍隊，近期未來也打算在附近的石垣島展開相同行動。
岸信夫說：「這是為了證明我們捍衛日本西南部領土的強大意志。」
CNN報導，就這點而言，東京有個重要的盟國，那就是美國。
岸信夫說：「我們將持續與美國進行雙邊演習，與其他夥伴國家舉行多邊訓練，以增強我們的形勢，並促進此區的和平與穩定。」他指出，日本已經或預定與法國、英國與德國等夥伴舉行海上演習。
同時，日本也在改良自己的武器，包括研發與採購可打到日本領土以外地區的武器系統。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1100916