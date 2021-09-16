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漢光演習聯合反登陸作戰操演　重砲齊射殲滅共軍

▲漢光37號演習，國軍第五作戰區於台中番仔寮陣地實施「聯合反登陸作戰操演」，圖為M110A2自走砲射擊。（圖／軍聞社提供）
▲漢光37號演習，國軍第五作戰區於台中番仔寮陣地實施「聯合反登陸作戰操演」，圖為M110A2自走砲射擊。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-16 15:12:52｜2021-09-16 15:24:17

漢光37號演習今（16）日邁入第四天，同步在台中番仔寮與屏東楓港陣地同步舉行「聯合反登陸作戰操演」，發射重砲驗證指管通聯與聯合火力射擊，精準命中目標，圓滿完成任務。

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第四作戰區表示，今日在屏東楓港陣地執行漢光37號演習「聯合反登陸作戰操演」實彈射擊，驗證指管通聯與聯合火力射擊，過程中，參演官兵展現精良戰技，完整呈現部隊扎實訓練成果，圓滿完成操演任務。

第四作戰區表示，今日上午操演依據防衛作戰構想結合實際場景，模擬敵軍犯台及登陸作戰，由第四作戰區陸軍第43砲指部及裝甲564旅等砲兵部隊於楓港周邊佔領陣地，運用各式火力對外海登陸之敵遂行「聯合舟波攻擊」，藉由重砲射擊的方式，模擬對敵登陸船團進行射擊，驗證部隊戰力。期間，官兵們依指令分別接受不同想定狀況，以熟練動作操作火砲武器，配合管制官下達的射擊命令，精準命中目標區，圓滿達成射擊任務。

國軍第五作戰區於台中番仔寮實施「聯合反登陸作戰操演」，計有M110A2自走砲車及M109 A2自走砲參與操演，砲兵部隊官兵全程保持旺盛鬥志，以熟練動作操作火砲，並依想定狀況，分梯次對海上目標區射擊，砲兵以強大火力壓制敵軍，驗證部隊防衛戰力。

▲第四作戰區「聯合反登陸作戰操演」實彈射擊16日在楓港陣地展開，圖為155榴砲模擬對敵登陸船團進行射擊。（圖／軍聞社提供）
▲第四作戰區「聯合反登陸作戰操演」實彈射擊16日在楓港陣地展開，圖為155榴砲模擬對敵登陸船團進行射擊。（圖／軍聞社提供）

▲第四作戰區「聯合反登陸作戰操演」實彈射擊，砲兵部隊進行Ｍ110A2自走砲車射擊。（圖／軍聞社提供）
▲第四作戰區「聯合反登陸作戰操演」實彈射擊，砲兵部隊進行Ｍ110A2自走砲車射擊。（圖／軍聞社提供）

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