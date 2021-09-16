「中國版雷曼」恆大債務危機引抗議　當局救或不救成關鍵

中國房產巨擘恆大集團深陷財務危機，負債高達3040億美元（約台幣8.4兆元），近日兩度遭國際信評機構降評，股價更下跌78%。先前傳出恆大許家印夫人、恆大財富總經理早就已經套現，不滿的投資人擠在恆大深圳總部大樓抗議。雖然恆大先前否認破產的傳言，但也坦言確實遭遇「前所未有的困難」，同時預告9月的銷售額會持續大減。市場擔憂持續，就怕恆大成為「中國版雷曼兄弟」，外界也關注中國當局到底會不會出手救援，但是中國國家統計局15日對於恆大事件的債務風險，僅表示「還需要觀察」。





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恆大集團1996年在廣州創立，當時搭上了房地產熱潮，成了集團核心業務，是中國規模最大的房地產開發商之一，項目遍及全國200多個城市。恆大不斷的擴展規模，跨足汽車、金融、旅遊業等多項領域，去年還在《財富》雜誌世界500大企業中，排名第152名。但現在卻傳出財務危機，股價今年來更崩跌78%。





9月初，多家評級機構調低中國恆大的信用評級，有媒體報導指出，恆大通知兩間銀行將停止支付9月21日到期的貸款利息。恆大旗下恆大財富傳出暫停兌付部分9月8日到期的產品，引發投資人恐慌。即使恆大集團主席許家印於10日召開「恆大財富專題會」，承諾一定會全部兌付，仍然無法打消投資人疑慮。





上百名購買恆大理財產品的投資者擔心手中資產成為廢紙，日前更前往恆大深圳總部大樓，聚集在公司樓下，高喊著「許家印還錢！」舉牌抗議，當局更出動大批警力維持秩序。





不過恆大財副總經理杜亮先前承認，他本人已經在5月31日贖回了恆大財富理財產品，據他的說法是「提前兌付是因為家裡有急事」。





▲恆大投資者憂心資產成廢紙，前往恆大公司抗議。（圖／翻攝自微博）

導致恆大走上這步田地的原因主要有兩個，一是中國監管機構為了要國內房地產開發商降低槓桿，祭出「三條紅線」政策，二則是中國房地產市場成長放緩，因為恆大一部分籌資是靠著預售屋，進而使得恆大陷入財務困境。





即使恆大積極出售恆大汽車等多家子公司股權，仍難力挽狂瀾。恆大債務危機牽涉到的不僅是大量已購戶和相關供應鏈廠商，因為恆大背負的債務已經遠超過償債能力，若是宣布破產，恐怕有超過150家放貸銀行受到波及，造成信貸緊縮。此外，恆大倒閉也可能會動搖全球金融市場，未來其他中企將更難利用外國投資為其業務融資。華爾街憂心，若金融體系遭受巨大打擊，負債龐大的恆大要進行善後，規模恐怕會比雷曼危機還大上許多。





而恆大自救效果不盡理想，最終可能還得看中國當局是否出手救援。《彭博社》報導指出，中國官方正計劃派員進駐恆大，全面調查財務狀況。報導中提到，此舉進一步說明，中國官方正在為可能成為中國「有史以來為大債務重組」做準備。不過中國國家統計局新聞發言人付凌暉15日在回應涉及恆大集團相關問題時，表示「一些大型房地產企業運營過程中出現一些困難，對於整個行業發展的影響還需要觀察。」付凌暉指出，總體上，中國房地產市場有望保持穩定發展。





雷曼兄弟當時破產，對全球金融造成衝擊，而恆大是中國最大民營企業之一，如今債務危機恐怕再度撼動全球金融體系，各界都在分析可能帶來的影響，有專家憂心，恐怕會掀起一波骨牌效應。



