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地獄朝鮮！疫情下韓國每天逾千商家倒閉　店主輕生頻傳

▲疫情嚴重打擊全球經濟，包含韓國。圖為首爾街頭，為了保持社交距離等防疫措施，商店街桌椅被貼上膠帶，禁止入座。（圖／美聯社／達志影像）
▲疫情嚴重打擊全球經濟，包含韓國。圖為首爾街頭，為了保持社交距離等防疫措施，商店街桌椅被貼上膠帶，禁止入座。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-16 15:26:45

新冠疫情爆發，嚴重打擊全球經濟，疫情反覆讓完全解封遙遙無期，除了少部分疫情下逆勢成長的產業以外，其他商家大多叫苦連天。根據韓媒統計，過去1年半，韓國平均每天都會有1000多個商家倒閉，迄今已經有至少45.3萬家店被迫關門。

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根據韓國《中央日報》報導，受到疫情影響，不少商家收入銳減，無力支付租金和薪水，好一點的就是認賠關門，嚴重的甚至選擇輕生。

在京畿道平澤市經營KTV的樸老闆，雖然在疫情期間，試圖透過兼差送外賣、從事勞力活來支付租金，最後仍在今年7月2日被發現輕生亡於車內；9月12日全南麗水一家炸雞店的店主，也在留下遺書後輕生，裡頭寫到「好累」、「經濟上太困難了，對不起父母」等字句，讓人看了鼻酸。

報導指出，還有很多輕生的店主，因為未經媒體報導，所以無法得到公眾的哀悼，他們大多是因覺得無顏苟活於世，死後也不想公開消息，只能默默辦理身後事；仍存活的店家也幾乎都是咬著牙在苦撐。

韓國小工商人聯合會和全國個體戶緊急對策委員會，本月14日在記者會上，振臂疾呼要政府制定對策，不要繼續把商家逼向悲劇的深淵。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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