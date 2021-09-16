地獄朝鮮！疫情下韓國每天逾千商家倒閉　店主輕生頻傳

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在京畿道平澤市經營KTV的樸老闆，雖然在疫情期間，試圖透過兼差送外賣、從事勞力活來支付租金，最後仍在今年7月2日被發現輕生亡於車內；9月12日全南麗水一家炸雞店的店主，也在留下遺書後輕生，裡頭寫到「好累」、「經濟上太困難了，對不起父母」等字句，讓人看了鼻酸。
報導指出，還有很多輕生的店主，因為未經媒體報導，所以無法得到公眾的哀悼，他們大多是因覺得無顏苟活於世，死後也不想公開消息，只能默默辦理身後事；仍存活的店家也幾乎都是咬著牙在苦撐。
韓國小工商人聯合會和全國個體戶緊急對策委員會，本月14日在記者會上，振臂疾呼要政府制定對策，不要繼續把商家逼向悲劇的深淵。
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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