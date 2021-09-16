南屯精密園區立體停車場動土 盧秀燕：帶動城市發展

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交通局今舉辦「南屯區精密園區停三立體停車場新建工程」動土典禮，盧秀燕表示，台中作為一座高度發展的城市，需要更多停車位滿足民眾需求，因此市府積極興建停車場，精密園區停三立體停車場完工後，將可提供近千個汽機車位，屋頂並將設太陽能板，減少能源消耗，感謝在地民代支持，提供民眾更好的交通。
交通局長葉昭甫表示，此工程基地位於精密機械科技創新園區內的嶺東路與文山六街口，考量台中地區為國內機械業重要生產基地，而台中市精密機械科技創新園區為發展成為大肚山科技走廊的創智中樞，園區內除廠區外，也配套劃設住宅以及完善公共服務設施，為舒緩此區域停車需求，規劃將現有山仔腳平面停車場改建為立體停車場。
此工程將興建地下一層、地上三層立體停車場，地下一層為機車停車場，地上一至三層則為汽車停車空間，未來此立體停車場完成後，約可提供351席汽車位及590席機車格，建築物設計理念以精密機械科技創新園區意象、在地都市美學及順應地形為設計主軸，是具有智慧化、現代化、綠能環保的立體停車場空間，完工後定位為帶動南屯區發展的門戶新核心。
此建案另預留太陽能發電系統，屋頂層向南可設置太陽能光電板，面積約 1,017 平方公尺，總設置量約 150 kW，日後經營廠商進駐加裝後，可提供燈具用電，減少能源消耗並節省用電經費。經由太陽能板發電，併聯到台電電網，由現場所需用電先行供應，其餘餘電躉售價金用於夜間耗電、用電補償等。