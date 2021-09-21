影／藥師分享割包皮手術過程　呼籲男性正視性器官健康

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「翔宇」與《NOWnews今日新聞》分享，約在今年2月至3月之際，就與影片中的專業醫師「鳥醫師」討論，將會秉持寫實地手法紀錄下整個過程。手術之前其實沒有做太多的心理建設，比較擔心用心製作的影片沒有被看見，但還好有滿多網友粉絲喜歡，讓他感到很欣慰。
許多男性對於「包莖」問題、不曉得自己該不該動手術？大多有許多疑惑與猶豫心理的問題。翔宇講述：「聽鳥醫師說，包莖分很多等級，對於無法完全將皮推下的人，建議可以去做手術，因為裡面很難清潔的關係，易藏汙納垢不衛生，除了保護自己也對未來的性伴侶比較尊重」。
翔宇接著舉例自己的例子，其實是屬於可割、可不割的長度。會選擇進行手術的原因是，他發現經常會有清潔不乾淨，導致發炎的狀況，術前與鳥醫師經過長期諮詢，翔宇認為，找到一位可以信賴的醫師很重要，翔宇分享自己的經歷，呼籲有相同問題或煩惱的男性，正視自己的下體健康：「相信台灣的醫療技術」。
翔宇最後也與《NOWnews今日新聞》分享，從這次影片迴響體悟到，台灣普遍大眾已不同以往保守觀念，對「割包皮」一事已持有開放、健康的態度，他認為「為了自己健康做手術，本來就是天經地義的事情，微整形也是為了讓自己變漂亮，那包皮為什麼不行？」
翔宇希望大家看完影片後，能對此項手術更加了解，也讓「性器官」的健康議題能被大眾討論，讓正確的醫療知識廣為人知；擁有藥師執照的他，也會持續在頻道上分享藥學相關知識。（影音編輯：謝美伶）
▶感謝授權：有用翔宇.
完整影片：https://youtu.be/BxNwwLhA2_k