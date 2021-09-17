近年東協學生數激增！外籍應屆畢業生恐面臨困境曝

四方報報導，過去六年，我國大力推行新南向政策，期盼能吸引更多東南亞人才來台灣求學和工作。在2014年，東協十國僑外生僅有1萬6千多人， 到2018年已超過3萬人，成長幅度高達八成五。包含東協學生在內的台灣境外生比例在疫情前穩定成長，近幾年都超過十萬人，除了今年因疫情而影響境外生人數外，在台的境外生比例總體而言是逐年增加。





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台灣教育部在1月29日公佈了「109大專校院境外學生人數統計」，2020年秋季在籍境外生總人數為9萬8247人，上一學年度為13萬417人，是這六年來首次跌破10萬。由於疫情嚴峻，影響境外生人數實乃合理。在台境外生比例增加外，我國台企近年來對東南亞學生或是新二代求才若渴，認為會多種語言就是一種實質的競爭力。





根據《天下雜誌》，採訪前往東南亞佈局的南僑集團時，其執行副總李勘文透露，泰國消費者買單泰文、英文和日文（如今還加上韓文），就是不喜歡看到中文。





其實不單是泰國，東協各國都十分重視「語言」，而同時具有台灣和東協背景的東南亞學生和新二代，就成了炙手可熱的儲備幹部候選人。





雖然如此，疫情下的東南亞學生處境令人擔憂。抗疫期間我國政府推動許多紓困方案，但外國來台的留學生、華裔學生，需要兼職的部份學生在這段期間失去到餐廳、飲料店等商店打工的機會，少了原有的經濟來源，不少人只能完全依靠家鄉父母資助，生活出現難題。





其實，來台灣要克服的語言障礙、打入本地生朋友圈和消彌社會的刻板印象，都是來台的東南亞學生會感到困難的地方。今年碰到Delta病毒入侵全球的應屆東協畢業生，更陷入一個尷尬的難題，即，台灣疫情在今年畢業季爆發，無論是留台或返國，都可能會面對到求職難的窘境。





除此之外，根據台灣政府的規定，僑外生畢業後，居留證可申請延長半年（最多延長一次，共一年），居留事由從就學改為找工作，而且找正職工作期間不能兼職打工，讓境外畢業生面臨極大的求職壓力和經濟困難。而台灣法規還規定台灣企業聘僱外國人有資本額、營業額的門檻，甚至能聘僱幾名外國人都有限制。且在疫情下，企業無法預知未來經濟發展而難以大量招募新進員工，外國學生的求職困難度因此增加。





對於是否留在台灣，東南亞學生普遍意見兩極，部份認為待在台灣機會多且政治局勢較原生母國穩定，且台企近幾年積極尋找能夠派駐回東協各國的人才，工作機會較以前多；但另一部份學生則認為在台灣的外國人，不管待多久，始終都是「弱勢群體」，因此還是回家鄉比較好。而且台灣薪資成長不大，消費水準與房價又太高，讓部份學生即便畢業後也無意留在台灣。









