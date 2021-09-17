影／怎麼防止被搭訕？她教學這「詭異舞蹈」笑翻全網

外貌姣好、身材勻稱的女性，總是容易獲得身邊人羨慕的眼光，或是常有遭到搭訕的經驗，然而有時候面對自己沒興趣的異性，不知道該如何拒絕，著實讓不少漂亮女孩傷透腦筋。Youtube頻道「威是朵拉 」這次就要來教大家，要如何才能有效拒絕男性的搭訕，遠離這些人呢？
影像中心/綜合報導
2021-09-17 18:00:00
朵拉表示，有時候只是想跟姐妹一起去夜店聽個音樂、小酌幾杯輕鬆一下，卻會有男生來搭訕，這時候絕對會令人煩躁不已。所以第一步驟就是先以口頭警告，用較不禮貌、直接的語言，試圖嚇阻對方，要是無效，也可以加入一些面部表情，來展現自己的嫌棄之意，傳達想拒絕對方的意思。
要是對方仍然不願退縮，接下來可以試試看加入舞蹈動作，用浮誇的肢體語言，來讓男方的腦袋產生疑問而怯步。但有時候烈女怕纏男，要是對方還是打死不走，更可以開始試試看融合戰術，把嫌棄的面部表情加入在浮誇肢體裡面，或許有效。
影片中還有許許多多趕走男生的方法，而最後朵拉也表示，如果循序漸進採取這些手段都無法成功，也許可以考慮嫁給那個男生，畢竟這樣子都嚇不跑對方，那表示男生絕對是真心真意的好人，也別過度執著而錯失幸福。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：威是朵拉
原始影片：https://youtu.be/qFtS07lOO_E