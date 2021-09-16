打疫苗頭暈癱軟，是暈針？休克？重症醫指５點觀察多留意！

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黃軒醫師表示，施打疫苗出現暈針或休克的情況，不單是只有新冠疫苗才會出現，是各個疫苗都有可能發生不適症狀。暈針主要是因迷走神經反應而起，不會有生命危險；休克則主要是因過敏反應所致，可能會有致命的危機。兩者看似相似，但對生命的影響有著極大的差異，可從時間點、感受、呼吸、心跳、皮膚等作觀察。
暈針：
黃軒醫師指出，暈針通常會在施打疫苗後的5分鐘之內發生，多的是施打當下就出現，當事人可能出現頭重腳輕、身體漂浮、忽冷忽熱、身體癱軟的情形，甚至是出現短暫的暈厥、意識昏迷或倒下，且可能因情緒緊張有過度換氣的情況，不過血氧濃度多半正常。在心跳方面，可能出現變慢的情形，及暫時性低血壓，皮膚則常見濕黏、冰冷，臉色迅速慘白、冒冷汗，就像被嚇到一樣。不過這些情況一般而言較為短暫，經短時間休息後清醒便恢復正常。至於民眾關心的第二劑疫苗，暈針者是可以施打的。
休克：
至於休克，黃軒醫師則表示症狀多半比暈針明顯還要更糟。休克因過敏反應往往會經過一段時間才出現，相較暈針沒那麼快，通常約在5~30分鐘左右出現，患者往往會有昏迷、意識不清的情況出現，整體狀態會遠比施打前、比前述的暈針情況還要更差，此情況會是一種警訊。在呼吸方面，由於上呼吸道痙攣，可能因支氣管嚴重收縮而呼吸困難，且有呼吸喘鳴的聲音，此時血氧濃度往往低下。至於心跳，因為休克屬於急速變化的重症，即便意識恢復正常心跳也還是可能處於持續加快的狀態，且血壓依舊低下。在皮膚上的表現，有別於暈針的臉色慘白，病患會出現的是搔癢的蕁麻疹、潮紅、眼瞼水腫等過敏反應。至於第二劑疫苗，因已發現過敏反應，自然不能夠再進行施打。
除此之外，黃軒醫師也透露，曾遇過出現休克的患者，對方表述當下感受到將死的感覺，因此患者的危機意識和醫護人員將其當真這兩點相當重要，若處理不當，患者可能過沒多久就會當場死亡。
暈針、休克處理大不同，接種後自我觀察很重要！
暈針和休克除了症狀不盡相同，處理方式也有所不同。黃軒醫師表示，暈針因身體癱軟需有個位置休息，避免身體造成外傷，並安撫情緒至意識恢復即可。但過敏反應引起的休克關乎人命，在發現情況不對就應實施基本的救命術，如意識呼吸評估、維持呼吸暢通等，並緊急呼叫急救小組，給予氧氣、打針輸液、監測生命徵象、給予急救藥物腎上腺素，若未改善則每5-15分鐘重複注射一次。
黃軒醫師提醒，上述的這些症狀不見得每個患者都會出現，也有可能出現上述以外的症狀，不過醫護人員有受過相關訓練及經驗，處變不驚，也期待民眾不必緊張。最重要的是，接種後除了仰賴醫護人員，接種者也應留意身體狀況，以利發生的當下即刻處理，保障生命安全。