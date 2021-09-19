野生狐狸揪手足入住她家 從此賴著不走：妳家就是我家！
想必大家常常聽見自來貓，但是自來「狐」應該很罕見吧？國外一名女子日前在家工作時，將廚房的門打開以便讓空氣流通，沒想到她突然看見一橘色毛毛物在腳邊移動，這時她才驚覺竟然有一隻野生狐狸闖進屋內！
文/寵毛網
2021-09-19 20:00:00
這是艾瑪Emma Thompson第一次見到這隻狐狸，那時是7月底的某一天，狐狸看見她之後迅速地一溜煙跑走，後來牠就開始每天出現在艾瑪的院子裡。艾瑪發現原來狐狸出生在鄰居的院子裡，但是鄰居不喜歡狐狸便毀了牠的窩，因此這隻小狐狸在找尋新據點時發現艾瑪的園子既有隱密性又不錯，便選擇待在這裡。艾瑪覺得很有趣便為牠取名「Foxy」，而Foxy就像早已住在這裡一樣，在後院的沙發打盹曬太陽，或是與艾瑪的貓咪「Purcy」玩耍，甚至偷偷溜進屋偷艾瑪的拖鞋！ 艾瑪發現Foxy不僅大搖大擺入住，甚至還帶來手足，不過由於牠太調皮常常在晚上進屋偷東西，因此艾瑪加裝貓門，只讓牠們在白天時進屋。艾瑪也表示雖然很開心狐狸們認為很安全，不過為了讓牠們保有警戒心避免過度依賴人類，艾瑪除了餵食以外會盡量避免觸摸牠們，不過她一點都不介意這裡成為狐狸永遠的家！（編輯：陳珮瑜）