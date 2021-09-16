餐廳內用拍下「詭異女童」！人夫秒發毛　真相曝網全笑翻

隨著台灣疫情逐漸控制，許多餐廳也配合政府防疫政策，恢復開放內用營業，除了採取梅花座、單人配餐等措施外，還得在同桌座位裝上隔板避免飛沫傳播。日前就有名人夫帶著家人一同外出用餐，並開心拍下終於能在餐聽內用的畫面，沒想到一看照片卻看見有一抹「詭異人影」躲在老婆身旁，畫面曝光卻讓眾人笑翻。

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這名男網友日前在臉書社團「爆廢公社公開版」公開這張讓他發毛的照片，同時還原當天的事發經過，他提到自己當天帶著家人到京站美食街用餐，因為防疫規定所以和老婆兩人用餐座位之間隔了透明隔板，雖然吃飯聊天沒辦法像以前一樣盡興，但防疫期間也只能往好處想，開心拍下久違的餐廳內用畫面，沒想到卻意外捕捉到一個「詭異小女孩」盯著他看的畫面。

▲老婆身旁出現一抹女童的詭異身影讓原ＰＯ猛然一看也嚇壞。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

原PO猛然一看畫面也被嚇到，坦言「其實第一眼看，我想說完了，怎麼會遇到？」，不過定睛一看才發現原來手機拍下的「靈異照片」主角根本就是坐在身旁的小女兒！只是透過隔板中的倒影才意外製造了這幕讓他冷汗狂流的詭異畫面，不過照片拍完後他也道出人夫無奈心聲，苦嘆自己錯手拍出的靈異照片「不想給我老婆看……」。

由於照片中的逗趣巧合實在太新鮮，不少網友也紛紛留言笑虧「透明隔板的反光，真的很嚇人」、「這照片告訴我們，有隔板別照相」、「妹妹表示有夠衰」、「7月份會嚇到漏尿吧！」、「這招學會了 利用隔板製造靈異效果」、「如果沒注意真的會嚇死」。（編輯：楊智傑）