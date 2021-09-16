以色列最新數據曝光　接種BNT第3劑抗體量飆增10倍

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，不少國家也開始研擬追加接種計畫，其中以色列為全球首個正式施打第3劑疫苗的國家，在8月時開放60歲以上的老年人開打後，也陸續向下開放年齡層，目前也已經有將近300萬人接種第3劑疫苗。以色列一間醫院針對施打輝瑞BNT疫苗第3劑者進行血清研究調查，發現接種第3劑者，1週後的體內抗體量會增加10倍之多。該醫院表示，將會在未來數個月持續進行監測。





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綜合《以色列時報》、《法新社》等外媒報導，以色列首都特拉維夫（Tel Aviv）郊外榭巴醫療中心（Sheba Medical Center）的醫療人員，檢測接種者打輝瑞疫苗第2劑及第3劑後一周的抗體量，初步結果發現，接種第3劑者會比第2劑者抗體量增加10倍。





報導指出，院方表示，儘管這個結果僅限單一醫院的醫療人員，但仍會謹慎看待結果，並於未來幾個月持續進行觀察。





以色列是全球第一個施打第3劑的國家，於8月開始進行追加接種計畫，從特殊族群開始，隨後也開放60歲以上老年人施打，目前也已經擴大到12歲以上族群。截至15日為止，已經有將近300萬人接種了第3劑疫苗。





以色列國家防疫顧問薩卡（Salman Zarka）先前更表示，因為病毒仍然存在，民眾須做好第四次施打疫苗的準備。





不過最勁有包含世衛專家在內的頂尖科學家在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發表評論文章，指出根據目前為止對科學證據的審查結果顯示，完整接種2劑疫苗後在預防重症方面已足夠有效，因此目前一般人不需要接種第3劑「加強針」。









