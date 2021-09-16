新北幼兒園負責人足跡單純　洗腎患者CT值38感染源不明

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市某幼兒園群聚染疫事件中，被匡列為第二圈接觸者的幼兒園負責人解除隔離後確診。新北市衛生局表示，案例相當罕見，但個案行動不便少外出，足跡單純，請民眾放心。

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新北市長侯友宜今天下午主持新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明時指出，新北今天新增的2例本土病例中，其中1名（個案16214）為住在板橋女性，是洗腎患者，因就醫需求前採檢確診，CT值38不具傳染力，仍疫調追蹤感染源。





衛生局表示，另一起較受矚目為案16221的女性個案，9月5日被匡列隔離，9月6日、9月10日兩次採檢核酸檢測（PCR）均為陰性；9月12日解除隔離後，在自主健康管理期間，14日出現咳嗽、喉嚨痛不適症狀，採檢PCR陽性，CT值16，屬職場感染的「陰轉陽」個案。





新北市衛生局長陳潤秋證實，此案為群聚感染的幼兒園負責人，因行動不便少外出，且在群聚事件中被列為第二圈接觸者、也就是第一圈密切接觸者的接觸者。主要是因為這處幼兒園群聚為Delta變異株病毒（最早在印度發現），因此，擴大匡列第二圈接觸者。





衛生局表示，這名幼兒園負責人少外出，且為第二圈接觸者，卻仍發病確診，時間點還是在解除隔離後的自主健康管理期間，類似案例相當罕見。不過，其CT值16，就醫採檢過程並未搭乘大眾運輸工具。





陳潤秋說，個案的接觸家人已採檢為陰性，也會持續監控所有匡列者的健康狀況，即使是解除隔離後也須自主健康管理7天，若有不舒服應就醫採檢。





新北市副市長劉和然表示，當時面對Delta病毒，為求謹慎防疫才會與中央討論後擴大匡列第二圈，防範病毒擴散。未料出現第二圈匡列對象在解隔後確診，將會提報中央流行疫情指揮中心專家會議，討論居家隔離時間與相關防疫作為，防範有病毒破口。（編輯：戴光育）1100916



