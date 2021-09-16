債務危機越演越烈　彭博：地方政府考慮援助恆大足球隊

在中國房地產巨擘恆大集團債務危機越演越烈之際，中國疑似計畫針對職業足球聯賽進行改革，地方政府準備介入，來防止足球隊因企業所有人與日俱增的財務壓力而受到影響。





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根據《彭博社》引述知情人士報導，省或市政府正在考慮取得中超球隊的少數股權，其中包括由恆大集團所有的廣州足球俱樂部。知情人士表示，援助措施將依據特定的政治和財務狀況有所變化，但可能會在年底前做出決定。





報導稱，圍繞在恆大集團的不確定性已經影響到廣州足球俱樂部的營運，干擾一線隊和青年隊的訓練。隨著恆大的債務危機惡化，俱樂部向地方政府尋求援助。知情人士表示，可能將會由廣東省政府將取得恆大持有俱樂部的10%至15%的股權，而地方政府所有企業將取得剩餘股權，但隊伍亦可能會解散。





與此同時也傳出，廣州足球俱樂部正在考慮轉讓旗下球員已籌集資金，也有優秀的球員正在考慮離開。





目前廣州足球俱樂部、廣東省體育局和中國足協均未對此做出回應。





《彭博》行業研究分析師Dan Wang和Daniel Fan在報告中指出，恆大每年足球相關業務虧損大約10億至20億人民幣（約台幣43億至86億元），兩位分析師認為，該業務活動的當前價值為零，不過擁有或贊助足球俱樂部可以提高品牌認知度，也可令企業經常接觸到政客官員，這對於在各個省份拿下土地交易、維持銀行支持而言至關重要。





報導指出，不久之前，房地產開發商還是中國推動足球事業發展的最大力倡導者，中國國家主席習近平也熱愛足球，不過北京當局試圖將商業和政治利益與足球做區隔，從中提升中超實力，以趕超國外的球隊。2015年改革方案鼓勵混合所有，其中包括地方政府、企業和個人投資者。市政府可以修建足球場，利用這一資產來取得俱樂部的股份。該政策還規定，俱樂部不應當以所有企業的名字命名。





恆大於2010年以1億元人民幣買斷廣州足球俱樂部全部股權，到2014年阿里巴巴入股共同經營俱樂部。2015年，廣州恆大聘請了義大利足球名將里皮（Marcello Lippi）擔任主教練，開出的薪資在全球數一數二，而廣州恆大當時估值超過10億美元。自從恆大入股之後，廣州足球俱樂部成績也相當亮眼，曾奪得8屆中超冠軍。



