加拿大國會大選將屆　在野保守黨黨綱挺台灣正名

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保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole）則在政綱中列出很多對中國新舉措，包括將中國對維吾爾族的迫害視為「種族滅絕」、將中國在加拿大開展的「外國人影響行動」列為打擊目標、禁止華為參與加拿大5G網路建設、制裁中國的「最嚴重侵犯人權者」。
此外，他主張與台灣開展「更大程度的政治合作」，將更改加拿大駐台灣外交代表機構名稱等。
加台會9月13日舉辦了聯邦大選論壇，邀請自由黨、保守黨和新民主黨3大政黨候選人與加拿大台灣社區對話，其中兩位有台灣背景的新民主黨候選人格外受到矚目。
一位是在魁北克省出戰的黃鈺堤（Eva Huang），另一人是在卑詩省參選的劉妍君（June Liu）。儘管加拿大政壇已有多位省議員和市議員是台灣移民，但從未有台裔國會議員。她們兩人創下紀錄，成為加拿大聯邦選舉史上首度參選的台裔加拿大人。
正值聯合國大會之際，台灣參與國際組織的呼聲再度響起，移民加拿大十幾年的黃鈺堤說，若有更多台裔加拿大人在公共領域上嶄露頭角，就能讓普羅大眾知道台灣和中國的不同。
她說：「有更多人代表台灣的時候，大家知道的就會更多，因為之前很多人不知道，他們不會想花點時間去瞭解亞洲那方面的事情」。
劉妍君幼時隨父母移民加拿大，能說流利國語和台語，她對成為加拿大聯邦選舉的首位台裔候選人感到榮幸。
她說，台灣人重視自由民主、呵護弱勢、永續發展的理念，和加拿大有同樣價值觀。她希望用自己的參選行動來提醒更多人警覺中國對世界的威脅，也協助加台之間有更緊密的聯繫。
加台會會長陳建銘和歐圖爾有過長談，感謝歐圖爾支持他的建議，也就是願意支持台灣正名、也支持加拿大中國城（唐人街）改名的理念。
陳建銘說，加拿大歷經半世紀的多元文化政策後，所謂的中國城Chinatown早已不僅是中國移民會聚居的地方，應該改成亞洲城更合理一點，要讓更多人知道台灣人和中國人不一樣，新加坡、馬來西亞也有華人，都和中國大陸移民不同。
他說：「讓大家知道我們的唐人街就是融合全部的東方人，而不代表就只是中國城，我們蒙特婁的拉丁美洲區，那裡有西班牙人、阿根廷人、巴西人，可是他們都叫拉丁美洲區。就好像我們唐人街一樣，唐人街不代表中國城。」（編輯：陳怡君）1100916