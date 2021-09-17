與世衛和6家藥廠洽商　印尼盼成全球疫苗生產中心

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布迪說，「我們正與世衛組織合作，以成為全球信使核糖核酸（messenger RNA，簡稱mRNA）疫苗的製造中心之一」；他並補充，他在這個月稍早的歐洲之行曾直接遊說世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。
新的「技術轉讓中心」是世衛組織策略的一部分，目的在全球範圍內更廣泛地分配疫苗生產，建構開發中國家產製新一代疫苗的能力，例如莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）這類能快速調整應對病毒變異株的mRNA疫苗。
世衛組織先前已宣布將為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗建立第一座mRNA技轉中心，地點選在南非；布迪表示，「邏輯上印尼應為第二個（技轉中心地點）」。
高階世衛組織官員告訴路透社，南非基地將專注於試圖複製莫德納疫苗，但因與美國莫德納藥廠的談判缺乏進展，意味這項計畫將仍需要時間。
布迪說，印尼渴望發展mRNA疫苗和英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗之類的腺病毒載體疫苗專業技能。
一名世衛組織發言人表示印尼是表態有興趣成為疫苗中心的25個中低收入國家之一，但拒絕透露印尼是否為領先候選國。
布迪表示，印尼在將疫苗出口至世界各地方面具有優勢，尤其印尼是穆斯林人口最多的國家，生產的疫苗保證能符合清真認證（Halal）。
印尼確診人數超過410萬，13萬9000人染疫病歿，公共衛生專家指出，真實數字恐高出數倍；雖然國內感染人數和死亡率在近幾週急遽下降，但目標施打人口2億800萬人中，僅25%完整接種。
布迪說，正在與印尼製藥公司洽談的疫苗生產開發商包含安徽智飛龍科馬（Anhui Zhifei Longcom）、雲南沃森生技（Walvax Biotechnology Co Ltd）、北京科興（Sinovac）、韓國生技公司Genexine、美國製藥公司Arcturus Therapeutics，以及美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax Inc）。
他補充，商討內容從基本的「填充和完成」到上游生產、研究和發展。此外，他說印尼願意與任何疫苗廠商洽談尋求合作機會。
印尼最大國營生物藥劑公司Bio Farma發言人赫里揚托（Bambang Heriyanto）證實已在進行商議，第一步就是針對技轉展開合作，他表示，需要2至3年時間建立一個全面運作的生產中心。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1100916