12生肖年底前「貴人、小人」曝光！這1位有希望升官加薪

神隊友帶你上天堂，豬隊友讓你忙上加忙！小人跟貴人只有一字之差，帶給你的影響卻是天壤之別，對此，塔羅牌艾菲爾老師就公佈了「12生肖」年底前貴人、小人該注意誰？趕快告訴身邊的貴人朋友，傳達你對他的感謝吧！老師也提醒，受牛本命年影響生肖「牛、羊、狗、龍、馬」的人，建議收藏本篇文章以利順利度過2021年。





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▲塔羅牌艾菲爾老師分享12生肖年底前會遇到的「貴人、小人」。（示意圖／取自unsplash）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師分享12生肖年底前會遇到的「貴人、小人」。（示意圖／取自unsplash）

生肖鼠

【貴人】宜配龍、猴、牛，職場上若有前三種生肖當同事會有不錯的收穫，長期以來努力容易被看見，受到提拔。





【小人】注意馬、羊、雞、兔，容易產生口角衝突、因被人懷恨在心而被穿小鞋，忌出風頭。





生肖牛





【貴人】蛇、雞、鼠、牛，年底前若有長期以來卡住的事情，會在這組貴人的幫忙下順利進行，達到好的效果。





【小人】馬、羊、龍、狗，遇到這四組生肖時，建議避開，或是安分守己，以免招惹是非，有理說不清，被人倒打一耙。





生肖虎





【貴人】馬、狗、虎、豬，過去一直得不到的機運、找不到的人，年底前在這組貴人的牽引下會實現，但後續努力還要自己加油才行。





【小人】猴、蛇，遇到這兩個生肖可能會有不太給好臉色、喜歡雞蛋里挑骨頭的毛病，建議不要強出頭、忌逞口舌之能，凡事安穩度過就好。





生肖兔





【貴人】羊、狗、豬、兔，年底前工作運不錯，是轉職的好時機，職場上若有這四個生肖的幫忙，有升官加薪的可能。





【小人】鼠、雞、牛、龍，年底前工作運雖然很好，但在職場上仍要小心這四個生肖，以免發生被刻意刁難、排擠的現象，建議碰到這四個生肖最好繞道而行，不要強碰。





生肖龍





【貴人】鼠、雞、猴，屬龍的人年底前有貴人臨命，多做一點善事又有這四組貴人的幫忙可以逢凶化吉。





【小人】兔、狗、牛、龍，屬龍的人年底前可能會有小小破財的風險，若身邊有這四組生肖，那破財的機率將會提的更高，例如紅單、遭竊的可能。





生肖蛇





【貴人】牛、雞，年底前屬蛇的人切勿過於猛進，在推行事情上建議收斂，在牛與雞的貴人幫助下，可以把災害減少到最小。





【小人】猴、豬、虎，年底前若要與人合伙建議謹慎而行，尤其合伙人是這三組生肖。其他凡事忍耐，以守成為主。





生肖馬





【貴人】虎、羊、狗，屬馬的人，年底前貴人運很強，職場上可以得到上司很好的提拔，有福星進入，會有很好的財運。





【小人】鼠、牛、兔、馬，屬馬的人，年底前交友要注意，以防小人陷害，若有這四個生肖接近，建議保持距離，在外行交通要注意安全。





生肖羊





【貴人】兔、馬、豬，屬羊的人，年底前貴人會發揮到最大作用，在事業上幫助你更上一層，不管是上班族還是自行開業都會有很好的收穫。





【小人】鼠、牛、狗，屬羊的人年底前過度的忙碌，在健康上容易亮起紅燈，又受到小人的影響，健康狀況需要特別當心，若與這四組生肖來往，建議適度保留個人空間。





生肖猴





【貴人】鼠、龍，屬猴的人，下半年在貴人的輔佐下會有不錯的財運，過去覺得不順的事情今年會有轉機。





【小人】虎、蛇、豬，年底前容易與這三個生肖有口舌之爭，建議不要管他人的閒事，若有異地遊玩的行程也切莫過多。





生肖雞





【貴人】牛、龍、蛇，年底前運勢漸入佳境，遇到這三組生肖會帶來很多好運氣，人際關係會變好，財路漸開，當老闆的會招到才德兼備的人才，上班族則是長處會被看見。





【小人】鼠、兔、雞、狗，年底前運勢雖然越來越好，但也要小心小人從中作梗，碰到這四組生肖時，建議不要起口角衝突，以免積怨，導致後面產生更多問題。





生肖狗





【貴人】虎、兔、馬，今年愛情與事業上因貴人的幫助會有不錯的姻緣，單身的朋友可以找到另一半，事業上會有不錯的升遷。





【小人】牛、龍、羊、雞，年底前運勢雖然不錯，但還是要有眼力，看對場合說話，以免招惹是非，遇到這四組生肖多說好話，少出風頭得宜。





生肖豬





【貴人】羊、兔，與這兩個生肖共事，在工作上會受到很多幫助，在推行事情上比較容易，錢財也跟著進來。





【小人】蛇、猴、豬，若生活周遭有這三生肖的朋友，切莫好管閒事，以免被背後中傷，招惹不必要的麻煩。（編輯：郭佩蓉）





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