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欲助澳洲發展核動力潛艦　AUKUS將與原能總署交涉

▲國際原子能總署（IAEA）表示，已接獲澳洲、英國和美國通知，3國建立的防衛聯盟AUKUS將協助澳洲發展核動力潛艦。美澳關係示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際原子能總署（IAEA）表示，已接獲澳洲、英國和美國通知，3國建立的防衛聯盟AUKUS將協助澳洲發展核動力潛艦。美澳關係示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-17 06:21:55

（中央社維也納16日綜合外電報導）國際原子能總署（IAEA）今天表示，已接獲澳洲、英國和美國通知，3國建立的防衛聯盟AUKUS將協助澳洲發展核動力潛艦，原能總署與這個聯盟也計畫在接下來幾個月進行接洽。

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聯合國體系內的IAEA負責追蹤簽署「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT）國家的所有核物質，並確保它們沒有被非法用於製造核彈，而澳洲為NPT簽署國之一。

截至目前，有部署核動力潛艦的國家為NPT承認的5個核子武器擁有國，包含美國、俄羅斯、中國、法國和英國，以及未簽署NPT的印度。

由於核動力潛艦不易偵測，時常超出IAEA監管能力，對於五核國（P5）以外的NPT締約國而言，發展這種軍用潛艦並不容易；然而，若締約國與IAEA達成事先協議，原則上防衛措施可能可以暫時排除潛艦反應爐燃料。

IAEA在聲明中指出，接獲美英澳通知，AUKUS夥伴機制的關鍵目標將是維持「禁止核子擴散體系和澳洲堪稱典範阻止核子擴散成就的力量」，美英澳也將在接下來數月與IAEA交涉。

IAEA表示，美英澳在發展早期階段就已通報；原能總署也將針對AUKUS的計畫是否符合IAEA的成文規定和各國各自與IAEA達成的防衛協定，與3國進行接洽。（譯者：張璦/核稿：林治平）1100916

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