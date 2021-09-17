NOW早報／108萬劑莫德納、60萬劑AZ將到貨　民進黨團證實

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莫德納混打高端可行？專家看法偏保守
台灣先前因為莫德納疫苗短缺，逾300萬國人遲遲等不到第二劑，因此指揮中心日前公布，莫德納疫苗混打高端的雙盲實驗啟動，不過外界質疑，目前國際上並沒有相關實驗，台灣首開先例，先不提結果，光是動機就被質疑有護航高端之嫌。對此，專家態度偏向保守，長庚病毒感染研究科主任施信如昨（16）日接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，如果能用台灣手上握有疫苗混打，保護力肯定較只接種一劑來得高。而中研院生物所兼任研究員何美鄉也指出，混打研究就是個備案，大家不用在臨床階段就抱持反對態度，「mRNA是新技術，以學理的角度來看也無法推測結果，先做了再說。」
今日天氣／各地天氣晴朗炎熱 山區午後局部雷雨
今（17）日各地以多雲到晴的天氣為主，中午過後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，清晨至上午西半部地區亦有零星短暫陣雨；各地高溫可以來到31至34度，彰化、雲林、台南及南投地區有局部36度以上高溫發生的機率。
監管風暴衝擊 騰訊跌出全球前10大企業、台積電第9
隨著北京當局監管打壓持續擴大，中國股市嚴重受到重挫，網路巨頭公司騰訊也被踢出全球市值前10大公司排名，目前名單前10名當中，已經沒有中國公司。而台積電則是以市值5630億美元排名第9名。
小鬼「合體」華岡5人幫 粉絲淚：真的1年了
小鬼（黃鴻升）去年9月16日因主動脈剝離猝逝，享年36歲，昨天是他逝世滿1年，華岡5人幫成員公開一張5人合體的照片，喊話「我們知道的你很『飛遜』，走的前面，我們都很幸福，請放心」，讓粉絲都紅了眼眶。
2千萬合作定案？澎恰恰打臉連千毅 曝債主找上門要錢
藝人澎恰恰去年透露自己欠下2.4億債務並宣布破產，日前突然鬧出失聯風波讓外界相當擔心，連千毅決定開價2000萬邀他直播賺錢，並表示澎恰恰已答應合作，且決定見面詳談。不過昨（16）日事件卻急轉，澎恰恰對外澄清，表示合約根本沒有定案，也未答應連千毅的邀約，還導致債務人接連向他討債。（編輯：賴詠璿）
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