名家論壇》黃創夏／「高端假議題」的「疫苗真鬥爭」！

在「患寡」又「患不均」的基本結構上，「疫苗」成了綠、藍、白和紅之間永遠可以操弄各自民粹的話題，說真的，還真是令擔心疫情沒完沒了的正常人們感到不厭其煩！





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最近這些別有目的而拒絕科學實質的各色側翼們又開始流行炒作「第二劑打高端」的假議題，各自發動「民族主義」以及「相對剝奪感」的各自顏色基本盤的鞏固，他們根本沒有誠意面對「疫情」，所作所為只有「選情」的超前部署，令人髮指！





想要操弄民粹的第一個技巧就是故意忽視事實，故意「讓數字不能說話」，然後用一大堆「無限上綱」的梗圖和口號，以超大聲量和大量洗版造成無人敢出面戳破謊言。





事實上，到目前為止，通過衛福部時要屬檢驗封緘的高端疫苗，政府公告的數字是「87萬劑」，而已經打過第一劑的高端疫苗人數已經「70多萬人」，換言之，現在政府公告確定道或的高端疫苗，是否能穩定和準時供應給已經打過第一劑高端疫苗的70多萬人打第二劑，都還是極具挑戰的任務呢！





連給喜愛高端的人打第二劑都還需要很大、很大、很大的努力，已經打過莫德納卻等不到第二劑的目前約有「300萬人」，因此打不到莫德納，那麼第二劑就打高端如果能夠成立的話，加上已經打過高端第一劑的人數，至少要在當下準備約「400萬劑」完成檢驗封緘的高端疫苗，請問目前有這樣的產能和供給量嗎？





奉勸各色別有用心的側翼們，你們自己沒有常識，不要以為絕大多數國人和你們一樣沒有知識！





「產能」、「製程」、「良率」‧‧‧都不是政客幾張嘴喊一喊，用仙女棒指一下就可以變出來的啦！





有「技術」並不代表從此扶搖直上啦！例如，韓國三星和台積電一樣，都有「鰭式場效電晶體」的技術，可是產能和良率就是遠遠不如台積電；全世界的理工科所學都是「牛頓力學」、「近代物理」、「量子力學」‧‧‧可是美國的科技就是遙遙領先全世界，德國和日本的精密技術就是各國想偷也偷不來！





請別誇大高端即將席捲的假議題！





光是生產容器從「2L」提升到「5L」，混合溶液的流速、擴散速率、反應速率、壓力梯度、溫度梯度‧‧‧都完全不一樣，都是一關又一關的全新考驗，良率可能就會大打折扣，需要不段偵錯和嘗試以求改善。「5L」尚且需要這麼多努力，「20L」、「50L」、「200L」‧‧‧都不可能一步登天！





所以想要「擴大量產」絕對需要時間和更多的努力，不會明天就出現滿街都可打高端。





身為台灣人，我們當然希望高端能夠繼續努力在產能和良率上繼續努力和持續突破，可是奉勸各色側翼，別胡說八道，好像走到哪裡都處處有高端，隨傳隨到，想打就能打。





數字，根據衛福部的政府數據，就是完成檢驗封緘的，頂多只有十來萬劑了，當下並沒有準備給300萬莫德納孤兒打第二劑的條件！





當然，這樣數量的高端疫苗，面還有一千多萬根本沒有疫苗可打的台灣人民來說，這些同胞根本也沒有如綠色測不斷洗版譴責的「挑疫苗」，更沒有這些綠色側翼所說的「走到診所就可以打到高端」的神話，才10幾萬劑，能共應給1000多萬人？傑克，這真是太神奇了！





事實上，台灣目前可用的疫苗共有「AZ」、「莫德納」、「高端」和「BNT」四種疫苗，在未來防疫還要長期抗戰的趨勢下，超前部署去面對可能需要混打的研究，當然有所必要，純數學計算，就知道這四種疫苗光是以打兩劑為基礎，就可以有「十二種」排列組合，長庚和台大進行研究，合情合理，也是這些最高研究單位負責任的態度。





但是故意拿來炒作「第二劑打高端」，刻意造成社會分裂以掠奪選舉利益，其心可誅！











●作者：黃創夏／資深媒體人





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