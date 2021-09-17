中國申請入CPTPP　分析：提升經濟影響力，後續談判漫長

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CPTPP原名《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》(TPP)，由時任美國總統的巴拉克·歐巴馬(Barack Obama)發起，旨在促進亞太區的貿易自由化，也被視為美國轉向亞洲戰略的核心，是對抗中國地區影響力的重要力量；然而，他的繼任者唐納德·川普(Donald Trump)已於 2017年讓美國退出該協議，理由是該協議損害美國的製造業，衝擊美國勞工，讓美國的部分工作機會流失到海外。美國退出後，改由日本等11國主導，名稱也做了修改，並於2018年12月30日生效，成為涵蓋約5億人口、GDP總和達13.5兆美元的區域性經濟體。
《日經亞洲》則指出，雖然中國已提交申請，但須取得所有成員國同意，可中國與澳洲近年貿易摩擦頻頻，與另一個成員國越南也有領土的糾紛，還為了孟晚舟案、人質外交等，與加拿大發生爭執，未必能全票過關。
此外，CPTPP禁止成員國對國有企業進行補貼，以免造成競爭扭曲；然而，在習近平的領導下，中國一直在強化國有部門，因此談判很可能從一開始就存在絆腳石，中國不排除還得先進行國內改革。
美國前代理副貿易代表溫蒂·卡特勒(Wendy Cutler)告訴《日經》，隨著國家在中國經濟體系的作用越來越普遍，北京似乎更遠離以市場為基礎的CPTPP規範。舉例來說，CPTPP的原則裡，有確保數據分發的透明度和公平性，包括禁止強迫公司披露原始碼，但在中國，地方政府卻能強迫企業披露技術，以此當作獲得許可和執照的根據。
此外，CPTPP也呼籲成員國，停止對國外和國內公司的歧視、差異策略，不過北京已針對某些產品發布了購買中國貨的指引，綜合以上原因，中國的加入之路將不會太容易。
《日本新聞網》(NNN)亦指出，日本政府認為有必要觀察中國是否能遵守CPTPP的高標準規則，對於中國的加入持慎重的立場。
有專家則持相反意見，據《海峽時報》報導，新加坡管理大學法學副教授亨利·高(Henry Gao)聲稱，美國至今仍未打算重返該協議，在這種情況下，成員國意識到中國將成為他們最大的市場後，一些分歧未必不可能解決，只是加入過程、談判可能會拖延個數年。