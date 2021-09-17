無合併症青少年接種疫苗　巴西衛生部喊停

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全國衛生廳長委員會（Conass）和全國衛生局長委員會（Conasens）也致函國家衛生監測局（Anvisa），要求監管機構表明立場，因為當局已經批准對12至17歲無合併症的青少年施打美國輝瑞BNT疫苗。
巴西衛生部的技術聲明沒有為已接種COVID-19疫苗的青少年提供第2劑指南，也沒有詳細說明青少年如何證明自己有資格接種疫苗。
聖保羅州政府聲明，對衛生部的決定表示遺憾，因為它與美國、智利、加拿大、以色列、法國、義大利等其他國家衛生當局採取的措施，背道而馳。
聲明還指出，衛生部這項措施將造成不安全感，並引起數百萬希望看到子女接種疫苗的青少年家庭以及學校教師的憂慮；限制12至17歲的青少年全面接種疫苗，就是低估COVID-19大流行對此年齡層民眾生活的影響。
巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）指出，巴西已有350多萬青少年接種COVID-19疫苗，其中約1500人（佔總數的0.042%）出現不良反應，包括聖保羅州一名青少年在接種BNT疫苗後死亡，但是否與疫苗有關係，或是有其他合併症，仍然沒有結論。
聖保羅州政府聲明指出，在聖保羅死於COVID-19的青少年中，約3成沒有合併症。這一群體占所有病例的6.5%，且與成年人一樣，處於恢復日常生活的階段，恢復上學和參加社教文化活動。
聖保羅州從8月18日起為該州的12至17歲青少年展開COVID-19疫苗接種，迄今已為240萬人施打第一劑，相當於該年齡群體的72%。
巴西免疫學會（SBIm）副會長巴拉賴（Isabella Ballalai）表示，只要有足夠的BNT疫苗劑量，就應該為青少年接種，世界衛生組織也表示，青少年接種COVID-19疫苗的益處大於風險；儘管有年輕男性出現嚴重不良反應（心肌炎）的情況，發病率是每百萬人16例。
巴拉賴認為，現在中斷疫苗接種會造成混亂，給民眾疫苗不安全的印象；更何況，世衛組織和衛生部目前的優先事項除了完成對成人人口接種2劑疫苗，也包括為有合併症的青少年和孕婦接種疫苗，並為年長者施打追加劑。
根據全球市場研究調查公司易普索（Ipsos）在13個國家進行的調查指出，巴西是民眾最願意接種COVID-19疫苗的國家，96%的受訪巴西人表示想要這種保護，83%相信至少每年需要追打一劑疫苗，才能繼續得到保護。（編輯：馮昭）1100917