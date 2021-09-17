「拼多多」黃崢身家縮水逾270億美元 慘過恆大許家印
彭博億萬富豪指數最新排行顯示，今年淨資產跌幅最大的10位億萬富翁中，有6位來自中國，除了近日鬧得沸沸揚揚的恆大案，債台高築的恆大集團主席許家印榜上有名外，有一位甚至比許家印還慘，就是中國電商拼多多集團的聯合創辦人黃崢。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-17 11:03:12
根據《彭博社》報導，隨著中國國家主席習近平呼籲「共同富裕」，並嚴格控制民企，中國的億萬富翁階層也飽受衝擊，而拼多多的股價在北京出重手整頓網路公司後重挫，跌幅甚至超過阿里巴巴和騰訊，連帶也影響到他的財力。
光大新鴻基港證券策略師伍禮賢向《彭博社》表示，跟阿里巴巴和騰訊等擁有成熟獲利模式的同行相比，拼多多更容易受到整治潮衝擊，，這是它股價表現落後其他科技公司的主因。截至本週三為止，拼多多的美國存託憑證今年以來大跌44%，比阿里巴巴同期在美下跌32%，以及騰訊在香港下跌的20%還多。
報導指出，黃崢擁有拼多多28%股權，拼多多於2015年創立後迅速成為電商巨頭，市值最高曾達到1780億美元的頂峰，然後跌至約1250億美元。黃崢目前身家約350億美元，他去年卸任拼多多執行長，今年3月又辭了董事長一職。
報導還提到，虧損180億美元的農夫山泉董事長鍾晱晱、財富縮水67億美元的馬雲、縮水98億美元的馬化騰，還有恆大許家印，都上了今年淨值損失最大的10位億萬富豪名單。隨著北京當局整肅潮繼續，不排除還會有更多民企及業主受影響。