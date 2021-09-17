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因應疫情解禁　高雄國際機場辦理中級救護技術員訓練

▲高雄國際機場消防隊為因應疫情趨緩後的報復性旅遊，提升高雄國際機場救護能量特別委託安泰醫院辦理中級救護技術員訓練今天結訓所有學員與航站主任傅耀南及與會來賓合影。（圖／記者郭俊暉攝，2021.09.17）
▲高雄國際機場消防隊為因應疫情趨緩後的報復性旅遊，提升高雄國際機場救護能量特別委託安泰醫院辦理中級救護技術員訓練今天結訓所有學員與航站主任傅耀南及與會來賓合影。（圖／記者郭俊暉攝，2021.09.17）

記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導

2021-09-17 17:43:19

高雄國際機場消防隊為因應疫情趨緩後的報復性旅遊，提升高雄國際機場救護能量於今年8月委託安泰醫院自主辦理中級救護技術員訓練今（17）日完成結訓，並辦理救護綜合情境演練，場面逼真提升高雄國際機場救護能量，期為旅客提供更優質服務。航空站主任傅耀南除肯定參訓學員用心學習外，並表示高雄國際航空站為南台灣國門，提升第一線專業人員本職學能，因應未來疫情解禁，報復性旅遊做好萬全準備。

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▲中級救護技術員訓練課程除包含醫院急診室及消防隊實習，課程也包含空中救護及大量傷患與檢傷分類，學員在歷經嚴格學習並通過各項考驗才取得以上證書。（圖／郭俊暉攝，2021.09.17）
▲中級救護技術員訓練課程除包含醫院急診室及消防隊實習，課程也包含空中救護及大量傷患與檢傷分類，學員在歷經嚴格學習並通過各項考驗才取得以上證書。（圖／記者郭俊暉攝，2021.09.17）
高雄國際機場為南臺灣的主要聯外國際機場，也是臺灣第二大國際機場，僅次於桃園國際機場。未來每年可服務的國際線旅客容量更高達1000萬人次。為因應航空站隨時可能發生的緊急救護需求，在航空站主任傅耀南規畫支持下，高雄國際航空站消防隊特別辦理中級緊急救護技術員培訓課程，並委由港安泰醫院（重度級急救責任醫院）主辦，結合大仁科技大學消防安全學士學位學程、高雄市立小港醫院共同辦理。為期36天共計280小時的訓練結合學理、急診室與救護車實習，使學員個個兼具實務經驗，以提升機場消防隊員的到院前緊急救護技能。

▲中級救護技術員訓練課程包含血糖監測，靜脈管路的建立、靜脈滴注與注射等進階侵入性訓練，學員在歷經嚴格學習並通過各項考驗才取得以上證書。（圖／郭俊暉攝，2021.09.17）
▲中級救護技術員訓練課程包含血糖監測，靜脈管路的建立、靜脈滴注與注射等進階侵入性訓練，學員在歷經嚴格學習並通過各項考驗才取得以上證書。（圖／記者郭俊暉攝，2021.09.17）
其中課程特色除包含醫院急診室及消防隊實習，也強化法定及新興傳染病的通報、預防與控制、對目前新冠肺炎（COVID-19）疫情，強化國際機場消防隊員防護處理專業能力，課程也包含空中救護及大量傷患與檢傷分類，血糖監測，靜脈管路的建立、靜脈滴注與注射等進階侵入性訓練，學員在歷經嚴格學習並通過各項考驗才取得以上證書。

今天的結訓典禮既有高雄國際機場航務組組長李聰文、消防隊隊長李建榮，東港安泰醫院行政副院長扈克勛、急診科主任盧毓宏、到院前救護中心專員楊俊傑，大仁科技大學校長郭代璜、消防安全學士學位學程副主任葉琮勤，高雄市立小港醫院醫務秘書陳煌麒、急診醫學科主任劉耀華、急診科護理長楊純怡等前往參加。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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