因應疫情解禁　高雄國際機場辦理中級救護技術員訓練

高雄國際機場消防隊為因應疫情趨緩後的報復性旅遊，提升高雄國際機場救護能量於今年8月委託安泰醫院自主辦理中級救護技術員訓練今（17）日完成結訓，並辦理救護綜合情境演練，場面逼真提升高雄國際機場救護能量，期為旅客提供更優質服務。航空站主任傅耀南除肯定參訓學員用心學習外，並表示高雄國際航空站為南台灣國門，提升第一線專業人員本職學能，因應未來疫情解禁，報復性旅遊做好萬全準備。
記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導
2021-09-17 17:43:19
高雄國際機場為南臺灣的主要聯外國際機場，也是臺灣第二大國際機場，僅次於桃園國際機場。未來每年可服務的國際線旅客容量更高達1000萬人次。為因應航空站隨時可能發生的緊急救護需求，在航空站主任傅耀南規畫支持下，高雄國際航空站消防隊特別辦理中級緊急救護技術員培訓課程，並委由港安泰醫院（重度級急救責任醫院）主辦，結合大仁科技大學消防安全學士學位學程、高雄市立小港醫院共同辦理。為期36天共計280小時的訓練結合學理、急診室與救護車實習，使學員個個兼具實務經驗，以提升機場消防隊員的到院前緊急救護技能。 其中課程特色除包含醫院急診室及消防隊實習，也強化法定及新興傳染病的通報、預防與控制、對目前新冠肺炎（COVID-19）疫情，強化國際機場消防隊員防護處理專業能力，課程也包含空中救護及大量傷患與檢傷分類，血糖監測，靜脈管路的建立、靜脈滴注與注射等進階侵入性訓練，學員在歷經嚴格學習並通過各項考驗才取得以上證書。
今天的結訓典禮既有高雄國際機場航務組組長李聰文、消防隊隊長李建榮，東港安泰醫院行政副院長扈克勛、急診科主任盧毓宏、到院前救護中心專員楊俊傑，大仁科技大學校長郭代璜、消防安全學士學位學程副主任葉琮勤，高雄市立小港醫院醫務秘書陳煌麒、急診醫學科主任劉耀華、急診科護理長楊純怡等前往參加。
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