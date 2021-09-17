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王毅：周邊國家應幫助阿富汗融入區域合作

▲中國國務委員兼外長王毅16日說，中、俄、伊朗、巴基斯坦四國有必要對阿富汗局勢加強溝通。中方並建議四國幫助阿富汗融入區域合作，且敦促美國對阿富汗問題確實履約擔責。資料照。（圖／翻攝網路）
▲中國國務委員兼外長王毅16日說，中、俄、伊朗、巴基斯坦四國有必要對阿富汗局勢加強溝通。中方並建議四國幫助阿富汗融入區域合作，且敦促美國對阿富汗問題確實履約擔責。資料照。（圖／翻攝網路）

中央社

2021-09-17 11:40:22

（中央社記者邱國強北京17日電）中國國務委員兼外長王毅16日說，中、俄、伊朗、巴基斯坦四國有必要對阿富汗局勢加強溝通。中方並建議四國幫助阿富汗融入區域合作，且敦促美國對阿富汗問題確實履約擔責。

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中國外交部官網今天公布，王毅與俄羅斯、伊朗、巴基斯坦外交首長16日在塔吉克首都杜桑貝（Dushanbe），舉行阿富汗問題四國外長非正式會議，他在會中作上述表示。

王毅說，中、俄、伊、巴四國作為阿富汗重要鄰國和區域有影響力的國家，有必要加強溝通協作，發出一致聲音，施加積極影響，為促進阿富汗局勢平穩過渡發揮建設性作用。

他表示，阿富汗新的政治架構尚未組建完成，民族、教派等矛盾錯綜複雜，局部衝突、民生困局等風險十分突出，未來發展存在不確定性。為此，中方針對下階段四國涉阿富汗問題協調合作提出5項建議，首先就是共同「敦促美國切實履約擔責」。

王毅指出，其餘4項則包括對阿富汗開展接觸引導、防範安全風險外溢、推動各方形成援助阿富汗合力、幫助阿富汗融入地區合作大潮。

他重申中方立場說，四國應推動阿富汗最終組建廣泛包容的政治架構，實施溫和穩健的內外政策，奉行睦鄰友好的周邊政策，尊重少數族群、婦女、兒童基本權利；同時期待阿富汗新政權履行承諾，與恐怖勢力劃清界限，特別是堅決打擊「以鄰國為目標的恐怖勢力」。

王毅說，中方將向阿富汗人民提供緊急人道主義物資援助和捐贈疫苗，四國也要引導推動區域國家、國際組織共施援手，幫助阿富汗人民渡過難關；同時，四國可立足區域穩定發展大局，幫助阿富汗逐步培育自主發展和可持續發展能力，融入區域經濟合作和互聯互通網路，擺脫貧困落後，實現經濟發展。（編輯：繆宗翰）1100917

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