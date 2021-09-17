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名家論壇》錢震宇／柯文哲　標準的政治投機客

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

文/錢震宇

2021-09-17 11:37:56

如果說2014年柯文哲能夠選上台北市長，是因為民進黨禮讓，在背後支持；那2024年柯文哲想要選上總統，希望靠著就是國民黨的分裂，從中獲取政治利益。對柯文哲來說，他清楚知道綠營跟自己已經分道揚鑣，他無法再從綠營支持者身上搜刮好處，所以倒向藍營，開始跟藍營人士交好。

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不知道在柯文哲眼中，政治忠誠度算不算是個東西，又或者政黨核心價值在哪裡？還是一切比不上個人的政治地位來得重要，所以寧願當個搖擺柯？

表態將投入2024總統大選的柯文哲接受陳文茜訪問時說，若民調高起來，會不會拜訪郭台銘尋求支持？是否會拜訪趙少康、侯友宜等藍營人士？柯文哲都回說「會」。被問到若自己民調輸給郭台銘，會不會支持郭？柯也說「會！」。

看似大氣豪邁，但仔細深究，他依舊走不出自己的路，而選擇跟其他人站在一起。柯文哲根本的問題在於「因為要達到目的而跟誰走在一起，而不是因為理念的契合及對國家、社會的看法一致」、「一旦這目的達到或消失了，就可以轉頭走人、各自分開」。

過去柯文哲競選台北市長，為了迎合北市選民結構，刻意強調白色力量，明明說過自己是「墨綠」，還撕掉中華民國的身分證，卻不敢承認，還說「是為了台灣社會的和諧」；果不其然，在白綠合作拿下台北市長後，柯文哲開始原形畢露，把焦點跟目光全都抓回自己身上。

正是因為沒有中心思想，加上對於政治光譜游移不定，使得柯文哲在政治場域上難以獲得認同，原本任用的幕僚及官員一一離開，其中絕大多數都是民進黨籍，柯文哲開始尋找國民黨、親民黨甚至新黨背景的官員進入市府，異動頻繁，加上組成結構複雜，更讓柯市府狀況百出。

或許市府官員的組成可以有藍有綠，畢竟這是替市民服務；然而選總統可就沒辦法有藍有綠了，難道一個要選總統的人連國家認同與兩岸政策，都可以今天說明天變，一下不承認中華民國，連國歌不願意唱；一下子又說台獨都是騙子，我不是墨綠嗎？

跟綠營分道揚鑣的柯文哲，現在又把腦筋動到藍營身上。

柯文哲先是收攏好幾位藍營出身的政治人物，接著又把現任藍營議員給納入民眾黨，但這些人的聚合真的是因為理念嗎？還是只是因為選舉利益的結合？著眼於選舉利益的結合能夠長久嗎？

柯文哲講得好聽，說台灣還是要脫離藍綠的泥沼，否則看什都跟藍綠統獨有關，最後這個國家會翹掉；然而，他現在又是用什麼來號召藍綠、號召選民？他有一套治國、治市的理念嗎？還是因為賭爛藍、討厭綠而已？

從政黨競爭角度看，你也許可以說反正不爽藍綠，還可以有其他選擇；但是從國家治理及永續發展來看，一個搖擺主義、機會主義的政黨，跟一個無法明確說出表態自己國家認同的黨主席，若把國家及人民交給他會是多麼危險的一件事。

若以民眾黨的黨章來看，強調以民為主，從民眾角度出發，但一個政黨應該要告訴願意加入政黨的民眾，本黨的理念與價值何在，能夠帶領國家往甚麼方向前進，藉此吸引從政支持者，而不是靠著民進黨執政失利、國民黨虛弱不振，在這中間到處遊走。

到2024還有3年，這3年間會發生甚麼事不知道，但柯文哲已經跟大家說他要選總統，但民眾黨拿不出的政績、也給不了承諾，只是一再地說藍綠不好，要大家跳脫藍綠，一下要郭台銘支持他，一下又說會支持郭台銘，把參選當交換遊戲。

我不客氣地說，「這不是政治投機客，什麼是政治投機客」，看政治市場風向就轉變，“買空賣空”“賣空買空”。對柯文哲來說，這無本生意來得又急又快又不用成本，出一張嘴要大家投資他，到最後慘賠的還是可憐的市民投資人。


●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com

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