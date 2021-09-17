特企／萬眾期盼的連線策略RPG《白夜極光》正式上線

由 TourDogStudio 研發，Gamamobi 遊戲平台代理的超美學連線策略RPG手遊《白夜極光》，今(9/16)日11:00正式於雙平台上線。自開啟事前登錄活動即備受玩家期待的《白夜極光》，倚著龐大的世界觀與精美的立繪和聲優團隊，僅僅15天光速達成30萬預約人數的門檻，足以顯見全球導航員們對繁體中文版的熱切期望。粉絲團也將舉辦5彈開服狂歡活動，限量周邊&GASH點卡大放送，連續五彈全勤再送GASH 10,000點！同時白夜極光號也正式抵達「台港澳」三地，大批光靈搭乘計程車與導航員們一同開啟新的旅程！今日也將帶來全陣營的光靈情報，讓導航員們對未來的夥伴們更加熟悉！





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千萬玩家引頸期盼，三十萬人光速達標





擁有六大陣營的史詩世界，由150位知名繪師參與開發和設計，結合豪華聲優陣容的連線戰略RPG《白夜極光》，於今(9/16)日正式上線！三十萬玩家瞬間湧入事前登錄活動達成目標門檻。為回饋期待已久的導航員們，今日起連續8天登入送獎勵，完成成長任務再送5星光靈「烈雀」，同時開放「卡蓮」與「烏烈爾」專屬卡池等一系列的好康開服活動，讓所有玩家獲得更豐富的遊戲體驗！





光靈集結，引導世界走向正軌





「光靈」做為協助導航員們戰鬥的夥伴，在遊戲中有著絕對重要的地位。今日帶來六大陣營的重要成員介紹，好好的認識彼此是成為忠實夥伴的最好方式。





薇絲–Vice–啓光聯邦





天資聰穎的啓光聯邦成員，溫柔、努力、熱情，曾獲高層特別栽培，因此年紀輕輕便有不少見識。目前擔任探索隊長，負責搜尋與挖掘古代遺跡。





珍–Jane–影鎮





影鎮的見證人，任何時候都保持中立，拒絕賄絡也不懼威脅。隨身不離手的箱子裡，存有數量龐大的紀錄，可以說是影鎮的行動檔案庫。





露易絲–Louise–北境





她來自北鏡，似乎永遠有開朗的笑容與樂觀積極的心靈，總是對未來充滿希望的她，來到南方後也保持這種生活態度，並感染很多人，為人們編織一個個的童話。





比比比約恩–Joanie Boom–紅油扳手





喜歡爆炸的小女孩，只要聽到爆炸聲就會莫名興奮，如此瘋狂，自然便成為了紅油扳手的一份子。隨時都在研究爆破的她，似乎沒把自己的生命安全當一回事。





浮士德–Faust–真理結社





英俊、優雅的青年，笑起來很迷人，充滿知性魅力，隨時隨地都在宣揚他認同的學術理念，基本上是個嘮叨鬼。只不過他偶爾坦白的一些話，會讓人覺得他並非表面上那樣溫柔、善良。





卡蓮–Carleen–白夜城





白夜城高庭守衛隊隊長，亦為舒瓦茲之女。她是一名眼中容不下一粒沙的貴族，擁護秩序、嫉惡如仇；更可貴的是，她能夠成為騎士，並非完全仰賴父親，而是透過自己的努力。





白夜極光號到站，開啟新的旅程





線上互動劇場 – 艾斯特拉巡遊列車《白夜極光號》自9/1起於粉絲團啟航，歷時15天，途經「啓光聯邦站」、「影鎮站」、「北境站」、「紅油扳手站」、「真理結社站」、「白夜城站」等站，玩家們已藉由每站的活動，對列車上的光靈有了進一步的認識。今(9/16)日列車正式抵達「台港澳」三地，大批光靈搭乘全台計程車，帶領著導航員們一同開啟新的旅程！





同時為歡慶遊戲正式上線，粉絲團舉辦【開服狂歡 五彈活動等你參加！全勤抽GASH 10,000點！】系列活動，分別達成5彈的指定任務，狂送限量周邊與大量GASH點卡，五彈全勤的領航員加碼再抽GASH 10,000點頂級大禮！不要猶豫，立即前往參加，幸運得主就是你！想了解更多《白夜極光》相關資訊，請密切關注官方粉絲團。



