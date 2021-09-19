中秋百貨出招！滿額現抵、抽購物金20萬　藝文活動登場

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服飾櫃位有日本人氣品牌niko and...及KBF，全品項單筆滿3000元抵300元，滿5000元抵500元、潮流品牌Dickies，新品兩件88折，滿3800抵400元、Nike指定服飾、鞋款、配件7折。另外西區獨家 repipi armario 9/17起進駐京站，10/2將邀請知名YouTuber黃氏兄弟擔任一日店長。
微風廣場與微風南京週年慶即日起至10/3登場，趁著中秋連假的加持，來店禮、滿額禮、滿千送百推出首六日使用微風聯名卡酬賓回饋加碼贈之外，今年推出週週送週週抽，憑微風積點禮遇會員於微風廣場、微風南京當日當館累積消費6,000元，即可兌換抽獎券乙張，累積消費滿12,000元即可兌換兩張以此類推，每週將抽出不同獎項。
9/24(五)將抽出五名價值近4萬元的桃園大溪笠復威斯汀行政套房平日一泊一食住宿券、10/1(五)抽出兩名萬元奇美50吋聯網液晶顯示器、10/8(五)抽出一名長榮航空電子額度10萬元交換機票。
除此之外，若是在活動期間使用Breeze Pay微風錢包結帳，於微風廣場/微風南京當館累計消費滿20,000元，還可至微風APP內最新消息中指定活動頁面登記，就有機會抽中會員點數200萬點，等於購物金20萬！消費金額累計越多不僅抽獎券兌換的越多，中獎機率越高，還有機會帶走20萬。
SOGO百貨復興館、敦化館聯手於9/17(五)~10/11(一)推出「Trendy In Europe 潮‧歐洲」主題企劃，9/22(三)~10/11(一)期間祭出「6大銀行秋季獻禮」消費滿指定門檻即贈SOGO禮券，同時指定銀行單筆滿萬分期再加碼贈SOGO禮券100元，滿3萬贈SOGO禮券200元；消費滿額再送希臘特級橄欖油、Rhapsody雙人午茶券、快樂購點數等滿額好禮。另外，凡於9/22(三)~9/25(六)、10/9(六)~10/11(一)活動期間持快樂購卡於復興館/敦化館當日當館消費累計滿1,000元以上，即可兌換「歐風雌餐具四件組」、「居家質感收納椅」、「保濕身體乳」等好禮。
汐止遠雄廣場推出「一起秋遊購」活動，9/18(六)-9/21(二)全館指定櫃位滿3,000送200；餐飲再加碼，精選館內19家主題餐廳推出「中秋饗樂餐廳滿額贈」，9/17(五)-9/30(四)當日消費單筆滿2,000元，即可憑iFG電子發票及APP會員兌換「一之鄉蛋糕」一份。
想來點藝文氣息！新光三越台北信義新天地「是誰切洋蔥系列活動」開跑，巡迴展9/16(四) 起於台北信義新天地A9登場，會上集結11位揚名國際的台灣藝術家，分享關於文化與傳承的事蹟，國寶藝師與他的繼承者、金鐘戲劇台漫原著等多位重量級創作者齊聚一堂。
葉明吉、葉昭旻父女傳承百年宮廟剪黏藝術；高祥晴、高璞元父子保存膠捲電影播放技術；BLUE藍聖傑以插畫記錄父子日常；阮光民用漫畫勾勒滿滿的台灣味與在地情感；林玉泉、李俊毅展出創新又具文化的刺繡作品；將科技與傳統結合，廖元瑜以神明信仰、溫泉文化創造新穎手遊；許哲珮Peggy與PiA吳蓓雅以音樂傳情。另外，為了培養親子互動以及藝術細胞，還有9場藝術體驗工作坊，要讓民眾留下最美好的記憶。