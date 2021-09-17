女逛好市多「一轉身推車突消失」！真相客全遇過：太瞎了

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當下她便冷靜地追上去，「跟阿婆說：『不好意思，妳推到我的推車了』阿婆看了一眼推車馬上一直說對不起x無數次！」當她致意沒關係時，阿婆的老公正推著一台完全沒東西的推車站在一旁笑。有趣的小插曲，也讓原PO幽默直呼「怎麼逛個賣場也可以這麼歡樂」。
貼文一曝光，就引來許多人笑翻直呼，「別人的總是比較好」、「阿婆可能覺得你選的東西都是她想買的」、「還好只是推錯推車，要是牽錯手的話老公應該會笑更大聲」、「怎麼那麼歡樂，好有畫面，哈哈哈哈」、「如果是在收銀台外面就是另一種情境了」、「所以是別人家的真香」。
甚至還有過來人尷尬坦言，「我也做過，真的很丟臉，瞎爆」、「我也推錯過，是一個阿婆追上來，告訴我，我推錯了」、「通常是空車比較容易推錯耶…我自首，我也推錯過，還好自己發現，快推回去」、「也曾推著補貨車啊！補貨人員開心的笑，全被買了不用上貨」。
此外，也有網友遇過和原PO類似的狀況，直言「我是推車被推走，然後好用的購物袋們都消失了」、「之前也遇過好市多三寶顧看手機，把衛生紙放進來我的推車」、「我也遇過，但我遇到的感覺是故意的，因為她一直站在我的推車旁邊，在我轉頭拿東西的時候，就推走了，我追上去說的時候，還說不好意思她推錯了」。（編輯：陳雅雲）