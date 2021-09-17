台中掃進振興券　祭出現金天天抽、送豪宅

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振興五倍券消費，全台各縣市都祭出加碼配套措施，台中市最晚公布，台中購物今年在國慶連假登場，活動持續2個月(10月10日至12月9日)，今宣傳記者會除公布全新視覺形象，以購物袋意象與台中在地特產為主題，搭配活潑色調，展現歡樂氛圍，盧秀燕同時也揭曉購物節首任代言人謝金燕，更合拍宣傳廣告，首度以粉色西裝與謝金燕雙燕合體亮相，「驚艷」登場衝買氣。
盧秀燕指出，台中購物節已成為全國最大的購物活動，除延續去年推出精緻好宅壓軸抽，今年更配合中央振興券，追加3億5千萬元預算加碼，讓獎項大幅躍升，加上市府跨局處總動員，企業及藝文界響應獎項，獎項超過6萬餘組，中獎機率大幅提高，民眾使用中央振興券消費，不限類別與金額即享抽獎與店家促銷雙重優惠。
盧秀燕表示，疫情趨緩後，振興台中經濟是當務之急，舉辦兩屆的台中購物節，年年都成功帶動消費，中央今年振興券由去年3000元加碼到5000元，發放規模超過千億元，台中為掌握商機，自數月前就開始規劃台中購物節，並滾動修正內容，此次抽獎加碼將是最吸睛且最有感的方案，有信心將千億振興券掃進台中，帶動產業、店家復甦。
經發局長張峯源指出，今年台中購物節擴大獎項規模，除由麗寶集團再次贊助精緻好宅做為活動首獎，在地企業廠商也紛紛響應活動宣傳，加入購物節優惠店家行列；市府各局處也全體總動員參與行銷、招募活動優惠店家及媒合吸睛抽獎品，澎派加碼，為店家爭取振興券千億商機鋪路，全市動起來。
經發局表示，台中購物節去年成功爭取中央「振興三倍券」商機，締造登錄金額90億元佳績，除振興加碼相關網路討論聲量六都第一，據中華經濟研究院研究報告指出，台中購物節帶動台中在地經濟產值平均達90.14億元，創造GDP平均達33.52億元，就業支持及創造效果平均約為4,702人次/年，每創造1元消費可帶動總體經濟產值達1.75至2.46元。
經發局指出，去年購物節創造經濟效益近51%發生於台中在地，今年隨著中央發放千億振興券的利多，加上台中購物節結合台中振興方案的吸引力，市府有信心登錄金額突破百億元，預計創造至少175億元以上的經濟產值，帶動全市產業與店家復甦。歡迎民眾持續關注「2021臺中購物節」活動網站及「臺中市政府經濟發展局」官方臉書，立即下載台中購物節活動APP，掌握第一手好康消息。