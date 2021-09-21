爽吃烤肉喪命！女兒睡醒見「7死1昏迷」嚇壞　案情超離奇

許多人會趁著中秋連假與家人朋友一起烤肉團聚，然而今年受疫情影響，不少民眾也決定為了親朋好友彼此健康也只好先喊取消決定之後再相聚。不過日前在西非奈及利亞就發生一起離奇的「致命烤肉大餐」，一名女子日前與一家9口團聚吃完烤肉大餐，隔天卻發現母親陷入昏迷，其他家人則全數死亡，而當地警方得知後也立刻介入調查。

我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合外媒報導，事件發生於上（8）月29日，奈及利亞南部阿比亞州（Abia）一名教會執事烏格巴（Sunday Ugba），特地與妻子準備了當地傳統烤肉大餐「蘇亞（Suya）」來招待親友，其中就包含大女兒伊喬馬（ljeoma）和她2名兄弟與4個外甥，伊喬瑪向警方表示，當天晚上吃烤肉的過程中，只有自己沒有喝下果汁，而一家人吃烤肉的過程中曾感受嚴重腹痛，甚至有人痛到在地上打滾呼救。

▲大女兒向警方表示，當天吃烤肉過程中全家都有胃痛症狀，只有沒喝果汁的她先上樓休息去了。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不過由於過了大約半小時後就恢復正常，所以眾人也沒有多想，繼續在客廳享受烤肉大餐、看電視，唯有伊喬瑪先行上樓休息，只是她怎麼也沒想到，隔天自己下樓一看，發現除了母親陷入重度昏迷外，其餘的家人竟全陳屍在客廳，除了立刻報警外也連忙呼叫救護車希望救回母親，只是母親在送醫急救後仍回天乏術。

由於案情過於離奇，當地警方也正著手調查究竟是否為食物中毒，而報導也指出當局懷疑烏格巴家樓下因為裝有發電機，但在凌晨3點多時燃料已耗盡，導致熄火產生廢氣，懷疑這些留在客廳家人因為吸入大量廢氣才會導致死亡，但詳細死因究竟為何仍得目前進一步調查和等待驗屍報告才能得知。（編輯：楊智傑）