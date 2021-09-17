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3+11報告稱讚台灣防疫奇蹟！民眾黨：避重就輕還搞大內宣

▲政院「3+11」專案報告稱讚台灣防疫奇蹟！台灣民眾黨批評，避重就輕還搞大內宣。（圖／台灣民眾黨臉書）
▲政院「3+11」專案報告稱讚台灣防疫奇蹟！台灣民眾黨批評，避重就輕還搞大內宣。（圖／台灣民眾黨臉書）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-17 14:30:01

立法院新會期今 （17）日開議，行政院長蘇貞昌受邀針對放寬航空公司機組員「3+11」決策過程進行專案報告。不過，台灣民眾黨認為報告內容避重就輕，完全沒有正面回應外界的質疑，還不忘大內宣，完全忽視800多條人命的代價。

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民眾黨表示，在蘇貞昌正式向國人說明前，這幾天在野黨立委多次詢問報告何時能送到立法院，這份12頁的專案報告卻只有執政黨立委有、媒體有，就只有在野黨立委拿不到，在蘇貞昌眼中，立法院宛如行政院立法局，完全不需要尊重。

民眾黨批評，報告內容不僅廢話連篇，穿插各種為自己開脫的文字，只想透過各種扭曲的宣傳來達成卸責的目的，完全沒有正面回應外界的質疑，最關鍵的4月13日討論的會議紀錄、諮詢哪些公衛專家、參與決策的任務組有哪些成員，報告中隻字未提，通篇只寫了「指揮官聽取面報後，決定採用『加強版3+11』」。

民眾黨認為，報告中仍不認為「3+11」是造成5月疫情爆發的元凶，反而不忘宣傳疫情趨緩是「台灣在亂世中的第二次防疫奇蹟」，政院無視這波本土疫情造成800多人染疫身亡、商家不敵疫情歇業，把人民的血淚拿來當政績，冷血得令人心寒。原以為是行政院怠惰，沒想到是選擇性怠惰，蘇院長上台報告前一天，部分執政黨立委就已收到3+11專案報告，報告全文甚至在媒體上曝光。執政黨立委拿得到、媒體拿得到，就是不給在野黨立委，行政院是不敢面對質詢，還是根本沒把在野黨立委當一回事。

民眾黨批評，本土疫情造成上萬人染疫、800多人身亡，無數國人生計遭到重創，大家只想知道「到底發生什麼事？」然而這份攸關國人健康生計的報告，行政院用短短12頁篇幅來敷衍了事，只有無數的廢話與自我感覺良好的大內宣，難怪不敢事先提供給在野黨立委。「用如此不健康的態度面對國會質詢，行政院真的是居心叵測！」


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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