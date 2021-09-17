3+11報告稱讚台灣防疫奇蹟！民眾黨：避重就輕還搞大內宣

立法院新會期今 （17）日開議，行政院長蘇貞昌受邀針對放寬航空公司機組員「3+11」決策過程進行專案報告。不過，台灣民眾黨認為報告內容避重就輕，

完全沒有正面回應外界的質疑

，還不忘大內宣，完全忽視800多條人命的代價。

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民眾黨表示，在蘇貞昌正式向國人說明前，這幾天在野黨立委多次詢問報告何時能送到立法院，這份12頁的專案報告卻只有執政黨立委有、媒體有，就只有在野黨立委拿不到，在蘇貞昌眼中，立法院宛如行政院立法局，完全不需要尊重。

報告內容不僅廢話連篇，穿插各種為自己開脫的文字，只想透過各種扭曲的宣傳來達成卸責的目的，